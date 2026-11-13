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Viva

Luis Enrique revela difícil momento de salud: ‘Durante nueve días estuve prácticamente inmóvil’

El cantautor nicaragüense explicó que un mal movimiento realizado el pasado 24 de octubre le provocó una crisis

Después de 38 años de trayectoria musical, el salsero nicaragüense Luis Enrique actuará por primera vez en la transmisión televisada de los Latin Grammy.
Después de 38 años de trayectoria musical, Luis Enrique actuará por primera vez en la transmisión televisada de los Latin Grammy. Instagram
Valeria Yuliana Arce Orozco