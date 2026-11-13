Luis Enrique revela difícil momento de salud: ‘Durante nueve días estuve prácticamente inmóvil’

El salsero nicaragüense Luis Enrique reveló haber atravesado una severa crisis de salud en las últimas semanas, tras sufrir una lesión en su espalda que le impidió caminar y lo mantuvo en reposo absoluto a pocos días de viajar a Las Vegas para participar en los premios Latin Grammy.

Por medio de un emotivo video publicado en sus redes sociales, el intérprete explicó que el incidente ocurrió a finales de octubre.

“El pasado 24 de octubre, un mal movimiento me llevó a vivir uno de los episodios más dolorosos y difíciles que he enfrentado con mi columna lumbar. Durante nueve días estuve prácticamente inmóvil; no podía caminar, sentarme ni encontrar una posición que me diera alivio”, agregó el músico.

“El dolor era muy fuerte, el adormecimiento de mi pierna izquierda y, sobre todo, el miedo de no saber hasta dónde podría llegar aquello me hicieron vivir momentos de mucha angustia”, relató Luis Enrique.

El artista señaló que este episodio funcionó como una alerta necesaria sobre su ritmo de vida y la necesidad de priorizar su bienestar físico por encima de sus compromisos profesionales.

“A veces seguimos adelante sin escuchar lo que nuestro propio cuerpo lleva tiempo tratando de decirnos, hasta que un día deja de susurrar y nos grita que necesita ayuda. Bueno, eso fue lo que sentí, y esta vez he decidido escucharlo. Han sido días de terapias, medicamentos, paciencia y pequeños avances que hoy significan muchísimo para mí”, afirmó el cantante.

Tras someterse a rehabilitación, el cantante destacó que asumió el compromiso de reestructurar sus hábitos personales.

“Entendí que no basta con salir de este episodio: necesito hacer cambios profundos, reorganizar mis prioridades y comprometerme de verdad con mi salud, con mi cuerpo y con la responsabilidad de cuidarlo para que todo lo que todavía sueño vivir y compartir se dé”, concluyó el artista.