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Viva

Leonard Cohen: el hombre que le cantó a las contradicciones y encontró la eternidad en un aleluya

A 10 años de su muerte, el poeta y cantautor sigue estremeciendo al mundo con canciones que exploraron el amor, la fe y las contradicciones humanas. Su último disco fue una despedida tan íntima como conmovedora

El músico y poeta canadiense Leonard Cohen falleció el 7 de noviembre del 2016, a los 82 años.
El músico y poeta canadiense Leonard Cohen falleció el 7 de noviembre del 2016, a los 82 años.
Jessica Rojas Ch.