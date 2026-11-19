La modelo Laura Ortega abrió su corazón para relatar uno de los capítulos más sensibles de su maternidad: el motivo por el cual no pudo amamantar a su hija Eli, tras su nacimiento.

A raíz de la consulta de una seguidora en Instagram, Ortega compartió un video en el que recordó el profundo desgaste físico y emocional que experimentó durante sus primeras semanas en el posparto.

“Yo me sentía sumamente inútil y mala mamá. Pero básicamente a mí nunca me bajó la leche. O sea, por más de que pasaba como vaca lechera todo el día con el pecho afuera, con el extractor o la bebé aquí... traté hasta el cansancio, era agotador, lloraba todo el día, pasé con los pezones despedazados, fue durísimo; aun así nunca me bajó”, confesó la influencer.

Laura Ortega junto a su esposo, el futbolista Fernán Faerrón. (Instagram/redes sociales)

Ortega explicó que, pese a que le indicaron esperar alrededor de dos semanas para que iniciara la producción, superó el mes intentando sin lograr extraer siquiera una onza.

Además, la creadora de contenido detalló que incluso había comprado bolsas especiales y acondicionado espacio en su congelador con la ilusión de crear su propio banco de leche, pero debió desistir por recomendación médica.

“Yo quería tener la oportunidad de decidir, ¿saben?, y no la tuve, porque básicamente el doctor fue: ‘O le das fórmula o tu bebé se va a morir de hambre’”, relató.

Según expresó Ortega, la transición hacia la leche de fórmula estuvo acompañada de culpa debido a los estigmas que circulan en plataformas digitales sobre la crianza. Sin embargo, destacó que el crecimiento de su hija demuestra que esos temores eran infundados.

“Veía en redes sociales que la fórmula era el peor enemigo de cualquier mamá. Entonces yo me sentía muy mal, preocupada de que Eli no fuera a tener lo suficiente, lo necesario para nutrirse como tiene que ser. Y déjenme decirles que no hay nada más falso e irresponsable que ese tipo de mensaje que se comparte, porque qué mejor ejemplo que mi bebé. Eli fue 100% fórmula y nunca le hizo falta nada, nunca tuvo problemas de salud”, aseguró.

Finalmente, la esposa del jugador nacional envió un mensaje de empatía a otras mujeres que atraviesan situaciones similares durante el posparto.

“Uno en el posparto sufre demasiado como para que encima hayan un montón de mamás irresponsables haciéndolo sentir a uno como una porquería por no poder dar pecho. Si usted no puede dar pecho, créame que todo va a estar bien, y si mamá está bien, bebé va a estar bien”, concluyó.

Laura Ortega, esposa del futbolista Fernán Faerrón, relató el desgaste físico y emocional que atravesó tras el nacimiento de su primogénita.