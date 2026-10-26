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La otra historia de ‘La Nación’: recuerdos que sus lectores atesoran desde hace décadas

Decenas de lectores respondieron a una ‘Carta a la columna’ con recuerdos, historias familiares y momentos que marcaron sus vidas gracias a este diario. Esta es la historia de quienes nos han leído por años

Lectores de todas las edades recordaron sus historias más memorables al lado de 'La Nación'.
Lectores de todas las edades recordaron sus historias más memorables al lado de 'La Nación'. La Nación
Fiorella Montoya

Esta es una historia que no solemos escribir, pero que deberíamos contar más seguido. Es el relato de ustedes, nuestros lectores, quienes durante 80 años han caminado a nuestro lado, han visto pasar generaciones y han crecido entre las noticias que han marcado la historia de Costa Rica.

Sus ojos atentos han sido los testigos de una patria que camina y cuyos pasos han quedado grabados por décadas en nuestras páginas.

Pero, como toda historia, esta también tiene su comienzo. En el marco del aniversario de La Nación, decidí buscar a los suscriptores más longevos del periódico. La forma más sencilla que se me ocurrió fue escribir a la sección Cartas a la columna para encontrar lectores que llevaran más de 20 años acompañándonos.