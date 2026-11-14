La iglesia colonial de Orosi se enfrenta al paso del tiempo: así restauran sus paredes y estructuras históricas

La historia de la iglesia colonial de Orosi, en Cartago, también está escrita en sus paredes de adobe, sus estructuras de madera y las reparaciones que recibió a lo largo de los años. Ahora, un proceso de restauración busca preservar estos elementos y corregir los daños que amenazan la conservación del inmueble.

Los trabajos forman parte de un proyecto valorado en ¢900 millones, que abarca la iglesia, el convento y los altares. Según la administración de la parroquia, el avance general del complejo se estima entre un 35% y un 40%.

Ubicada en el distrito de Orosi, en el cantón de Paraíso de Cartago, la iglesia de San José de Orosi fue construida en 1767 por frailes franciscanos. Es una de las edificaciones de la época colonial española más antiguas que permanecen en pie en Costa Rica.

Restauración de la iglesia colonial de Orosi avanza, pero faltan millones para completar las obras

Su importancia arquitectónica motivó su reconocimiento como patrimonio histórico-arquitectónico desde 1920. Posteriormente, en 1985, recibió la declaratoria de Monumento Nacional.

Una de las intervenciones más importantes consiste en sustituir la madera afectada por comején, termitas y otras plagas. Hasta el momento, se cambió aproximadamente el 95% de la madera que requería reemplazo.

Billy Fabián Siles Loaiza, funcionario administrativo de la parroquia, explicó que también se trabaja en la conservación de puertas, barandas y elementos del coro.

Construida en 1767 por frailes franciscanos, la iglesia colonial de Orosi es una de las edificaciones más antiguas de Costa Rica. Su restauración busca preservar este patrimonio histórico y arquitectónico. (Rafael P acheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Paredes que cuentan la historia del templo

La restauración permitió identificar diferentes materiales utilizados en las paredes del edificio. Algunos sectores conservan adobe y calicanto, mientras que otros presentan ladrillos, concreto y fragmentos de tejas.

Estas diferencias reflejan las intervenciones que recibió el inmueble en distintas épocas. Entre ellas destacan las reparaciones realizadas después del terremoto de 1951.

Las obras incluyen la recuperación de paredes de adobe y calicanto, así como la conservación de materiales utilizados en distintas etapas de la historia del templo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para recuperar las paredes de adobe, los responsables del proyecto utilizan material procedente de construcciones antiguas. Este adobe recibe un tratamiento que permite reutilizarlo en el templo.

El propósito es conservar las características originales de la construcción en aquellos sectores donde las condiciones lo permiten.

La intervención también incluye la corrección de un problema estructural que provocó una inclinación del edificio hacia el norte.

Cerca del 95% de la madera que requería sustitución en la iglesia colonial de Orosi ya se reemplazó debido a los daños ocasionados por plagas y el deterioro. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los altares y el convento esperan su turno

Aunque la estructura principal registra avances, todavía quedan pendientes varias etapas de restauración.

Entre los trabajos faltantes figuran la limpieza del piso, la reposición de piezas, la recuperación de las aceras perimetrales y los caños, así como la colocación de la cubierta de tejas.

La restauración de los altares representa otro desafío. Esta intervención requiere aproximadamente ¢90 millones y todavía no comienza.

Tampoco se iniciaron las obras previstas para el convento, una de las áreas que forman parte del conjunto arquitectónico.

La restauración del conjunto arquitectónico de Orosi registra un avance estimado de entre el 35% y el 40%. El proyecto tiene un costo aproximado de ¢900 millones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una campaña para preservar el patrimonio

La parroquia impulsó durante los últimos tres años distintas actividades para reunir los recursos necesarios. Hasta ahora, recaudó aproximadamente ¢260 millones, por lo que faltan ¢640 millones para cubrir el presupuesto estimado.

Además de las campañas económicas, la comunidad desarrolla actividades educativas con estudiantes de colegios, universidades y grupos interesados en conocer el proceso de restauración.

Siles destacó la importancia de preservar la iglesia por su valor histórico y su condición de patrimonio nacional.

Estas visitas permiten conocer los materiales, las técnicas de restauración y los desafíos de conservar un edificio de origen colonial que todavía mantiene su función religiosa.

Por ahora, la parroquia no informó de una fecha para concluir todas las obras.

Trabajos en la iglesia de Orosi, en Paraíso de Cartago. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)