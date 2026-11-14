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La iglesia colonial de Orosi se enfrenta al paso del tiempo: así restauran sus paredes y estructuras históricas

Los trabajos en el histórico templo de Cartago incluyen reparaciones estructurales y recuperación de materiales antiguos. El proyecto está valorado en ¢900 millones

Iglesia Colonial de Orosi, trabajos de restauración
La iglesia colonial de Orosi, en Cartago, atraviesa un proceso de restauración que incluye reparaciones estructurales y la sustitución de madera dañada por plagas. El proyecto tiene un costo estimado de ¢900 millones. Rafael Pacheco Granados

Silvia Ureña Corrales y Rafael Pacheco