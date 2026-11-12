La historia de Lara Yuja, la colegiala que ya protagonizó tres películas costarricenses y va por más

En una etapa vital de la vida, donde la norma suelen ser los pasillos de secundaria y el ocio de fin de semana, la actriz adolescente Lara Yuja Mora ya carga con la responsabilidad protagónica de tres de las producciones más comentadas del cine nacional.

Su papel como Laura en Si no ardemos, cómo iluminar la noche (2025), de Kim Torres, y de Valentina en Abril (2026), bajo la batuta de Hernán Jiménez, han colocado a Mora dentro del foco principal del cine costarricense. Incluso, ya tiene grabada otra cinta nacional, Hope, que aunque todavía no tiene fecha de estreno, reafirma el gusto de los realizadores ticos por su talento.

Sin embargo, su historia frente a la cámara no arrancó con castings comerciales ni por el empuje de la publicidad, sino en el corazón de las aulas universitarias.

El 8 de noviembre de 2026 se estrenó el cortometraje 'Project Gaia', un filme de ciencia ficción especulativa y fantasía oscura en el que participó Lara Yuja. (Olivia Wein/Cortesía)

Cuando tenía diez años, Lara fue seleccionada para participar en Cabrimadre, un cortometraje que constituía el proyecto de graduación de Lina Barguil en la Universidad Véritas. Aquella primera experiencia infantil no solo le reveló el gusto por la interpretación, sino que fundó su concepción ética y emocional de lo que significa rodar una película.

“Siento que tomé la decisión de seguir este camino muy pequeñita, a los diez años, cuando tuve la oportunidad de actuar en un corto. Eso me emocionó muchísimo y me hizo imaginar todo lo que podría construir en el futuro”, rememora la artista.

Rompiendo lo tradicional de la emigración artística, Lara Yuja Mora proyecta formarse académicamente en el extranjero, pero regresar a Costa Rica para contribuir al desarrollo de la industria cinematográfica nacional. (Valeria Yuliana Arce Orozco/La Nación)

Entre cuadernos y libretos

Sostener una carrera cinematográfica profesional sin descuidar las aulas de colegio es un ejercicio de malabarismo logístico y mental. Lara no oculta el desgaste físico que implica esa dualidad, pues la secundaria exige asistencia, exámenes y tareas cotidianas, mientras que los rodajes demandan jornadas extensas donde la concentración debe permanecer intacta durante horas.

“Me ha costado mucho balancearlo y el proyecto más demandante en ese sentido fue Hope, el más reciente. Ahí de verdad sentí lo difícil que es equilibrar los estudios, el bienestar personal y las amistades”, confesó la joven.

El verdadero reto logístico para la actriz no ocurre frente a la cámara: “La única forma de lograrlo es aprovechar absolutamente todos los tiempos muertos del rodaje. Si hay una pausa de iluminación o cambio de plano, saco los trabajos del colegio para ponerme al día o aprovecho para escribirle a mis amigas. Al terminar el día en el set, una termina cansadísima y no queda energía para nada más”.

Grabaciones de la película 'Hope', dirigida por Abby Fuller. (Priscilla Mora Flores/Cortesía)

Respecto a ese círculo de amistades que menciona, lejos de quedar marginado por su profesión, se convirtió en cómplice directo de su trabajo en la pantalla grande.

Durante la filmación de Abril, en la secuencia donde se celebra el cumpleaños de su personaje, Valentina, las adolescentes que comparten la piscina y parten el queque con ella no son actrices de reparto ni extras contratadas por agencia: son sus amigas de la vida real.

“Le preguntamos a Hernán si en vez de extras podían venir mis amigas del colegio y él abrió esa puerta de inmediato. Fue un día increíble: estuvimos en la piscina la mitad de la jornada comiendo queque y disfrutando. Ellas siempre me han apoyado muchísimo y me motivan a seguir; tenerlas ahí en una escena tan importante para Valentina le dio un calor humano y una verdad muy linda a la película”, relató.

La familia de Lara Yuja Mora es uno de sus principales apoyos, junto a sus amigas que la instan a perseguir sus sueños. (Valeria Yuliana Arce Orozco/La Nación)

De Laura a Valentina

Pasar del universo sensorial, enigmático e introspectivo de Kim Torres en Si no ardemos, cómo iluminar la noche al tono tragicómico, cotidiano y sensible de Hernán Jiménez supuso un choque de registros interpretativos absoluto.

Sin embargo, al analizar a fondo a sus personajes, la actriz encuentra un detalle que los conecta.

“Ambas comparten el estar profundamente inconformes con la realidad que les tocó. Laura percibe que algo está roto en su entorno, que la desaparición de Daniela no es normal y que nadie está haciendo justicia; Valentina, en cambio, está furiosa con lo que pasó entre su mamá y su papá y no acepta de brazos cruzados tener que adaptarse a esa nueva vida. Ambas rechazan lo que consideran injusto, cada una desde su trinchera”, señaló la intérprete.

El abordaje actoral de cada rol también demandó caminos opuestos. Según Mora, encarnar a Laura requirió una investigación emocional densa sobre el duelo y la violencia.

“Fue un honor enorme trabajar con Kim en una historia tan necesaria bajo nuestro contexto. La película no solo habla de la pérdida, sino de la urgencia de celebrar lo que se tuvo y de alimentar las redes de apoyo entre mujeres para no perder la fuerza. Con Laura sentí la presión de mi primer protagónico y necesitaba tenerlo todo milimétricamente claro”, expresó.

En cambio, con Valentina el proceso fluyó de manera casi instintiva: “No tuve que sobrepensar tanto el personaje. Fue algo muy orgánico: en el mismo set, grabando las escenas con Hernán y el elenco, las reacciones iban saliendo solas. Si lo hubiera planificado demasiado desde la cabeza, probablemente no habría tenido esa naturalidad”.

Lara Yuja Mora durante el rodaje de 'Hope / Esperanza', largometraje producido por el estadounidense Mark Johnson (ganador del Óscar y conocido por 'Breaking Bad', 'Rain Man' y 'The Holdovers'). (Priscilla Mora Flores/Cortesía)

Próximamente

El tercer eslabón de esta cadena interpretativa llegará con Hope (Esperanza), coproducción que promete sacudir el panorama regional.

“Es una historia con muchísimas capas: aborda temas durísimos como la xenofobia, los traumas familiares heredados y las formas en que a veces las mujeres nos destruimos entre nosotras, pero también entrelaza una historia de amor preciosa”, adelanta la artista.

En este filme, Lara asumió el que define como su mayor desafío y su papel preferido: “Mi personaje en Hope es el opuesto absoluto a Laura, a Valentina y a mí misma. Es una muchacha súper extrovertida, valiente, alegre y con una motivación imparable”.

“Me encantó interpretarla justamente por eso, porque me obligó a tomar prestadas actitudes y una energía que no son mías en la vida real. Como actriz, uno termina quedándose con pedacitos de esos personajes para su propia personalidad”, agregó.

Durante esa producción compartió set con figuras consolidadas del audiovisual internacional como la actriz mexicana Mayra Hermosillo, experiencia que destacó: “Ver trabajar a una veterana de ese calibre te enseña en cada toma”.

Asimismo, resalta el impacto de figuras de la escena local, como la directora de casting y coach de intimidad Kim Picado, “una persona con una inteligencia emocional impresionante que sabe sacar tus mejores interpretaciones sin invadirte”, así del asistente de dirección Felipe Zúñiga: “Es el ejemplo perfecto de liderazgo; cuida a todo el equipo, tanto en las escenas felices como en las más duras, sin necesidad de mandonear a nadie”.

En sus proyectos cinematográficos, Lara Yuja Mora ha compartido con talentos de la escena local, por ejemplo, la coach de casting e intimidad Kimberly Picado y el asistente de dirección Felipe Zúñiga. (Priscilla Mora Flores/Cortesía)

La vulnerabilidad del primer plano

Pese a sumar ya varios estrenos, la experiencia de verse proyectada en una pantalla de más de diez metros sigue resultando desconcertante.

“Es súper raro. No creo que deje de ser raro nunca”, comenta entre risas.

“Fui al cine como diez veces porque me tocaba acompañar a mis tías, a mis amigas, a la familia... De tanto verla, dejé de enfocarme en el shock de estar ahí. Al principio es un ejercicio de vulnerabilidad tremendo, porque en esa pantallota te ves cada espinilla, cada poro, cada imperfección. Pero con el tiempo entendés que esa que está en la pantalla es Valentina o es Laura, no soy yo”, explicó.

Esa misma serenidad la aplica frente a las redes sociales y el escrutinio público. Lara, apoyada en la contención de sus padres y la complicidad de su grupo de amigos, asegura mantener los pies en la tierra.

“Sé que al estar en cines de todo el país cualquiera puede opinar, pero lo tengo muy conversado en casa: no tengo nada de qué avergonzarme. Si uno hace su trabajo con respeto, los comentarios malintencionados o los celos de otros no deberían definir lo que sentís por tus logros”.

La madre de Lara Yuja Mora, Priscilla Mora Flores, es fotógrafa y suele capturar con el lente el detrás de cámaras de sus producciones. (Valeria Yuliana Arce Orozco/La Nación)

La apuesta por el cine costarricense

En un país donde la aspiración artística juvenil suele rimar con la emigración definitiva y el desarraigo, Lara Yuja Mora plantea una postura distinta.

“El otro día conversaba con unos amigos sobre qué íbamos a hacer y dónde íbamos a vivir cuando fuéramos grandes. Yo les dije que me encantaría salir a estudiar cine afuera, en alguna universidad extranjera que tenga programas con énfasis mucho más desarrollados, pero con la meta clara de volver a Costa Rica. A todos les pareció una locura absoluta; me decían: ‘¿Para qué vas a querer devolverte? ¿Por qué no te quedás viviendo en Europa?’”, relató la joven.

Para Lara, la respuesta es clara: “Siento que no deberíamos trabajar únicamente para marcharnos a buscar mejores oportunidades, sino para traer esas oportunidades de regreso acá. En Costa Rica hay cineastas, técnicos y artistas extraordinarios que merecen ser visibilizados en su propia tierra, sin tener que ir a buscar a otros países un reconocimiento que aquí muchas veces se les niega”.

Dentro de las producciones en las que ha participado, destacó un detalle que ve como un importante logro: “Me enorgullece mucho saber que proyectos como Hope generaron tanto empleo para profesionales costarricenses; ese es el cine que quiero apoyar cuando sea adulta”, afirmó.

Desde su debut a los diez años en el cortometraje 'Cabrimadre', Lara ha construido personajes cargados de disconformidad y carácter. (Priscilla Mora Flores/Cortesía)

Rumbo a otros géneros

Con la mayoría de edad asomándose, Lara sabe que el tiempo biológico para protagonizar historias de adolescencia se agota y guarda un cariño especial por las narrativas formativas: “Me fascina el coming-of-age. Ya no me queda mucho margen porque pronto seré una adulta, pero me parece un género cargado de magia y verdad”.

No obstante, su curiosidad artística apunta ahora hacia rumbos menos transitados en la cinematografía centroamericana: “Últimamente se me ha metido entre ceja y ceja la idea de hacer cine de terror. No sé exactamente de dónde salió la fijación, pero me parece un género fascinante para explorar a nivel físico y psicológico desde la actuación”.

Más allá de los géneros o los formatos, la actriz de 16 años tiene claro el norte ético que desea preservar en un medio a menudo precarizado y complejo: “Quiero seguir vinculada al cine independiente, en proyectos que cuenten historias necesarias, que de verdad valga la pena escuchar”.

“Ojalá la vida me dé el privilegio de poder dedicarme a esto, siempre por puro amor al arte, y no por una simple necesidad económica”, concluyó.