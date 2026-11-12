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La historia de Lara Yuja, la colegiala que ya protagonizó tres películas costarricenses y va por más

La actriz que da vida a Valentina en el filme ‘Abril’, de Hernán Jiménez, conversó con ‘La Nación’ acerca de su experiencia en el cine nacional y sus planes a futuro

A sus 16 años, Lara Yuja Mora actuó en tres de los proyectos más ambiciosos del cine costarricense contemporáneo: Abril, Si no ardemos, cómo iluminar la noche y próximamente Hope / Esperanza.
A sus 16 años, Lara Yuja Mora actuó en tres de los proyectos más ambiciosos del cine costarricense contemporáneo: Abril, Si no ardemos, cómo iluminar la noche y próximamente Hope / Esperanza. Cortesía
Valeria Yuliana Arce Orozco