Mientras la mayoría de adolescentes apenas termina de adaptarse al colegio, la joven costarricense Carolina Morice Ruiz empacó sus zapatillas de punta a los 13 años y tomó un vuelo sin retorno inmediato con una sola meta: convertirse en bailarina profesional de ballet.

Ahora, a sus 17 años y recién graduada de la secundaria en California, Carolina fue seleccionada para ingresar al codiciado Trainee Program de The Washington Ballet, de la temporada 2026-2027.

La institución la eligió tras un riguroso proceso internacional liderado por la directora Zoica Tovar, quien reconoció su disciplina técnica y su receptividad para perfeccionar cada movimiento sobre el tabloncillo.

Sin embargo, detrás del logro, hay una historia de desarraigo temprano, juicios sociales y una madre que vendió desde tortillas hasta cosechas enteras de chayotes para financiar el sueño de su única hija.

Jornadas diarias de barra y ensayos contrarreloj marcan la nueva rutina de la joven tica. (Cortesía/Cortesía)

“Lo que yo necesitaba era ballet”

Carolina comenzó a bailar a los tres años. Aunque para muchas niñas el tutú suele ser un pasatiempo pasajero, en ella fue una vocación inamovible.

“Desde que tengo memoria he bailado ballet, es lo que me hace feliz. A los cinco, ocho o diez años siempre les repetía a mis papás que yo quería irme del país a bailar”, recuerda Morice.

Su madre, Fabiola Ruiz, admite que al principio creyó que la idea se iría con el tiempo, como en otros casos: “Un día me dijo que quería ser odontóloga porque le cayó bien la dentista, pero eso le duró hasta la siguiente cita cuando le ajustaron los frenillos”, bromeó.

No obstante, cuando Carolina cumplió 11 años, recibió un taller intensivo en San José con maestros rusos, donde le comentaron a su madre que si aspiraba al nivel mundial, debía marcharse pronto. Según Ruiz, en el ballet clásico, como en el fútbol de alto rendimiento, los 18 años ya rozan la veteranía formativa.

Fue así como a los 13 años partió sola rumbo a California y, antes de despedirla en el aeropuerto, su madre se aseguró de darle las herramientas básicas para sobrevivir: “Usted tiene que aprender a lavar su ropa, a cocinar y a resolver”, le dijo.

Carolina Morice Ruiz inició su formación en el ballet a los tres años en Costa Rica. A partir de los cinco le repetía a su familia que algún día saldría del país para bailar profesionalmente. (Cortesía/Cortesía)

Críticas

Dar ese salto no solo demandó fuerza emocional, sino encarar incomprensiones en el entorno cercano. Al ser madre divorciada, Fabiola enfrentó duras recriminaciones cuando se conoció la partida de su hija tan pequeña.

“A mí me criticaron muchísimo. Me llegaron a decir que era una irresponsable, que cómo se me ocurría mandar a mi hija sola tan joven o que seguro lo hacía porque quería deshacerme de ella para vivir sola”, confesó Ruiz.

La realidad era opuesta, pues ambas sufrieron tras la distancia: “Pasé tomando té de tilo y llorando sin parar. En la casa llorab, y hasta el perro se acostaba en la cama de Caro a llorar”, agregó.

En lo económico, sostener una formación artística en Norteamérica exigió sacrificios: “Vendimos absolutamente todo lo que pudimos: vendíamos tortillas y teníamos una mata de chayote en la casa que cuidábamos como un tesoro, porque vendíamos los chayotes para reunir dinero. Uno no quiere endeudarse hasta los 95 años ni ver a su hija tres veces al año por vanidad, se hace porque es lo que toca para no frustrarle el futuro”.

Para Ruiz, la mayor confirmación de haber tomado el camino correcto vino de la experiencia ajena: “En estos 15 años en academias conocí bailarinas de 30 o 40 años que todavía les resienten a sus padres no haberlas dejado ir al extranjero cuando ganaron becas. Quitarle esa oportunidad a un hijo por miedo propio habría sido una ingratitud”.

Carolina Morice Ruiz dejó Costa Rica a los 13 años para perseguir su sueño en Norteamérica. (Cortesía/Cortesía)

Un nuevo hogar

Hoy la cotidianidad de Carolina transcurre en Washington D.C., donde comparte apartamento con dos compañeras de la academia que contactó a través de un listado interno de la institución. En su apartamento se turnan los oficios domésticos mientras afrontan duras jornadas de ensayos.

Al llegar, el reto inmediato fue mayúsculo: integrarse al montaje de El Cascanueces, aprendiendo coreografías complejas contrarreloj al lado de bailarines consagrados de la compañía principal.

A pesar de su solvencia sobre el escenario, donde ya ha encarnado papeles de alta exigencia técnica como el Hada de Azúcar (Sugar Plum Fairy) y giros como los fouettés, Carolina no oculta el costo del desarraigo: “Tengo mamitis al 100%. Hablo con mi mamá a cada rato por videollamada. Lo más duro de haber venido tan joven es estar lejos de la gente que uno ama y empezar una vida de cero”, aseguró la bailarina.

Después de las audiciones internacionales, a Carolina se le destacó la disciplina y receptividad para seleccionarla entre aspirantes de todo el mundo. (Cortesía/Cortesía)

La convicción frente al miedo

Ante la pregunta de qué le dirían a otras familias que dudan en apoyar talentos tempranos por el temor de la distancia, el qué dirán y los retos que puedan enfrentar las infancias en el extranjero, madre e hija coinciden en una sola premisa: el miedo nunca debe ser el freno.

“Uno conoce el corazón de sus hijos y sabe cuándo están hablando en serio. Si tienen disciplina, talento y amor por lo que hacen, hay que ser valientes y escucharlos. Sin un sistema de apoyo familiar detrás, ningún sueño despega”, indicó su madre.

“Si realmente lo quieren, luchen. Obviamente, va a dar miedo, porque todos los sueños grandes dan miedo, pero vale la pena”, concluyó Carolina.