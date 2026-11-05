La dura revelación de Hailey Bieber sobre su salud mental luego de dar a luz: ‘¿Por qué siento que toda mi vida va a terminar?

Hailey Bieber, fundadora de la línea de cosméticos Rhode, reveló que fue diagnosticada con trastorno disfórico premenstrual (TDPM) tras dar a luz a su primer hijo. Dicho desbalance detonó severos episodios depresivos y de ansiedad.

Bieber expuso su proceso en una conversación reciente con la revista especializada Women’s Wear Daily y en el pódcast SHE MD, donde rememoró el desconcierto que le provocaron los episodios depresivos y de ansiedad que surgían de manera cíclica poco antes de su menstruación.

La esposa del cantante Justin Bieber, quien dio a luz a su hijo Jack Blues en agosto del 2024, explicó que ya lidiaba con el síndrome premenstrual tradicional, pero el desbalance hormonal tras la maternidad escaló a un nivel inmanejable que la obligó a buscar acompañamiento médico unos seis meses después de la llegada del bebé.

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