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La dura revelación de Hailey Bieber sobre su salud mental luego de dar a luz: ‘¿Por qué siento que toda mi vida va a terminar?

La empresaria estadounidense cuestionó la falta de información médica y empatía en torno a la salud reproductiva de las mujeres

Justin Bieber, Hailey Bieber y Kendall Jenner en Costa Rica
Bieber instó a divulgar más información sobre las alteraciones hormonales severas para evitar que las mujeres enfrenten estos cuadros en soledad.
Valeria Yuliana Arce Orozco

Hailey Bieber, fundadora de la línea de cosméticos Rhode, reveló que fue diagnosticada con trastorno disfórico premenstrual (TDPM) tras dar a luz a su primer hijo. Dicho desbalance detonó severos episodios depresivos y de ansiedad.

Bieber expuso su proceso en una conversación reciente con la revista especializada Women’s Wear Daily y en el pódcast SHE MD, donde rememoró el desconcierto que le provocaron los episodios depresivos y de ansiedad que surgían de manera cíclica poco antes de su menstruación.

La esposa del cantante Justin Bieber, quien dio a luz a su hijo Jack Blues en agosto del 2024, explicó que ya lidiaba con el síndrome premenstrual tradicional, pero el desbalance hormonal tras la maternidad escaló a un nivel inmanejable que la obligó a buscar acompañamiento médico unos seis meses después de la llegada del bebé.