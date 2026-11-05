La dura revelación de Hailey Bieber sobre su salud mental luego de dar a luz: ‘¿Por qué siento que toda mi vida va a terminar?

Hailey Bieber, fundadora de la línea de cosméticos Rhode, reveló que fue diagnosticada con trastorno disfórico premenstrual (TDPM) tras dar a luz a su primer hijo. Dicho desbalance detonó severos episodios depresivos y de ansiedad.
Bieber expuso su proceso en una conversación reciente con la revista especializada Women’s Wear Daily y en el pódcast SHE MD, donde rememoró el desconcierto que le provocaron los episodios depresivos y de ansiedad que surgían de manera cíclica poco antes de su menstruación.
La esposa del cantante Justin Bieber, quien dio a luz a su hijo Jack Blues en agosto del 2024, explicó que ya lidiaba con el síndrome premenstrual tradicional, pero el desbalance hormonal tras la maternidad escaló a un nivel inmanejable que la obligó a buscar acompañamiento médico unos seis meses después de la llegada del bebé.
“Se sentía mucho más intenso que antes. ¿Por qué siento que toda mi vida va a terminar? No entiendo. Tienes todos estos pensamientos y sentimientos arremolinados, y todo parece lo más importante del mundo”, relató la empresaria.
El TDPM es catalogado clínicamente como una variante severa e incapacitante del síndrome premenstrual que detona tristeza profunda, desesperanza, irritabilidad extrema y crisis de pánico.
Ante este panorama, la modelo de 28 años criticó los vacíos existentes en la investigación científica sobre la salud hormonal femenina e instó a normalizar el diálogo colectivo para que las mujeres no enfrenten estos padecimientos en soledad ni desamparo clínico.
Con este testimonio, Bieber se sumó a otras figuras del entretenimiento como la actriz Lili Reinhart y la creadora digital Dixie D’Amelio, quienes también han compartido públicamente su diagnóstico de TDPM para romper los estigmas en torno a los cambios anímicos vinculados al ciclo menstrual.