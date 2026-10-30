La cantante costarricense Joss Araya transformó una dolorosa traición en su nuevo sencillo

Cerrar ciclos con una canción, eso fue lo que hizo la artista costarricense Joss Araya con el estreno de Lejos, su nuevo sencillo.

La cantautora tomó una fuerte experiencia de desamor marcada por la traición, le puso letra y sonidos de bolero para cantar con potencia que salió adelante.

“Nace de la necesidad de alejarse, no solamente de una persona, sino también de cualquier situación en la que uno siente que ya no está siendo valorado como merece”, explicó la artista en un comunicado de prensa.

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