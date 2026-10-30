La cantante costarricense Joss Araya transformó una dolorosa traición en su nuevo sencillo

“Nace de la necesidad de alejarse, no solamente de una persona, sino también de cualquier situación en la que uno siente que ya no está siendo valorado como merece”, explicó la artista en un comunicado de prensa.
Al ritmo de bolero son, Lejos es un himno de resiliencia que puede aplicarse no solo al ámbito romántico, sino a cualquier situación de la vida.
“Quería respetar ese sonido tradicional que tanto amo, pero también quería que tuviera elementos modernos. Desde el principio, esa fue una de las cosas que más me ilusionaban”, manifestó sobre el género que escogió.
Lejos fue escrita y compuesta por Araya y contó con la producción musical de Alejandro Castro. En la canción participan Sharow Granera en los coros, Elías Aguilar en la trompeta, Allan Estrada en la percusión, Juan Diego Añez en la guitarra y José Cantillano en el trombón.