El cantante costarricense Kike de Heredia compartió buenas noticias sobre su estado de salud. El artista contó que, durante una reciente cita en cuidados paliativos en San Carlos, la doctora que lo atendió encontró una evolución favorable.
“La doctora que me vio me encontró muy bien. De hecho, me quitó la morfina y algunos medicamentos que son muy fuertes”, relató en un mensaje dirigido a sus seguidores en Facebook.
La noticia llega luego de que, en junio pasado, diera a conocer que le habían mandado la morfina para “descansar bien”.
Kike, quien padece enfermedad pulmonar intersticial difusa (EPID), explicó que continúa bajo cuidados paliativos y que debe vigilar sus niveles de saturación de oxígeno. Si estos bajan de 90, su esposa le coloca el oxígeno.
El músico también adelantó que el próximo 16 de diciembre le realizarán un nuevo TAC y que en enero tendrá una cita con la neumóloga Alfaro en el Hospital México.
Pese a su condición, aseguró que mantiene algunas de sus actividades: “Sigo tocando la trompeta, sigo cantando, sigo predicando”. Además, contó que consultó a la doctora si podía continuar haciéndolo y ella le respondió: “Si usted lo puede hacer, hágalo”.
Kike agradeció a su esposa por acompañarlo durante este proceso y pidió a sus seguidores que continúen orando por él.
“Estoy aquí por la voluntad de Dios, pero hay un día que tengo que marcharme también por la voluntad de Dios”, expresó.