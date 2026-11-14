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Khloe Kardashian afirma que su exesposo Lamar Odom está muerto para ella tras polémica por documental: conozca qué dijo el exbasquetbolista

La empresaria reaccionó en el programa ‘The Kardashians’ ante las declaraciones de su expareja sobre su matrimonio

Khloe Kardashian
Khloe Kardashian rompió el vínculo con Lamar Odom tras los comentarios que él emitió en una producción de Netflix. AFP
Marianela Arias Vilchez