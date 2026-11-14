Khloe Kardashian afirma que su exesposo Lamar Odom está muerto para ella tras polémica por documental: conozca qué dijo el exbasquetbolista

Khloe Kardashian declaró que su exesposo, el exbasquetbolista Lamar Odom, está muerto para ella luego de las declaraciones que él emitió en el documental de Netflix Untold: The Death & Life of Lamar Odom, informó el medio estadounidense E! News.

La reacción de la empresaria ocurrió durante el episodio del 12 de noviembre del programa The Kardashians, cuando Scott Disick le preguntó si había escuchado lo que Odom expresó en la producción audiovisual.

Lamar Odom sufrió una sobredosis en 2015. (Video Lamar Odom/Captura de pantalla Instagram)

Ante la consulta, Kardashian manifestó su molestia y aseguró que el vínculo entre ambos terminó de forma definitiva: “El puente está quemado y ya no queda cuerda para lanzar, así que él está muerto para mí”.

De acuerdo con E! News, Odom aseguró en el documental que solo se casó con ella para impulsar su propia fama y minimizó el papel que ella desempeñó para resguardar su salud y seguridad tras la sobredosis casi fatal que él sufrió en 2015.

Según E! News, Kardashian señaló que participó de manera gratuita en las entrevistas del proyecto para hacerle un favor a su exesposo y cuestionó que él hiciera esas declaraciones mientras ella formaba parte de la producción.

Por su parte, Odom indicó posteriormente que fue uno de sus hijos quien alegó específicamente que él contrajo matrimonio únicamente por fama, aunque el exjugador admitió en Untold que quiso casarse con Kardashian tras observar el estilo de vida de su familia, detalló E! News.

En relación con el episodio médico de 2015, Odom declaró previamente en una entrevista exclusiva con la revista People en 2019, que aquella etapa de adicciones le dejó secuelas físicas y cognitivas, entre ellas una severa pérdida de memoria a corto y largo plazo y debilidad corporal.