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Katrinas Fest 2026 llenará de tradición, música y gastronomía el Parque Nacional de San José

El festival municipal gratuito conmemorará el Día de Muertos con desfiles temáticos, conciertos, danzas y tributos musicales

Niños y adultos desfilarán caracterizados de catrinas y catrines durante los concursos programados en el Parque Nacional.
Niños y adultos desfilarán caracterizados de catrinas y catrines durante los concursos programados en el Parque Nacional. Municipalidad de San José
Valeria Yuliana Arce Orozco

Con la llegada del Katrinas Fest 2026, el Parque Nacional se convertirá en el epicentro de la celebración del Día de Muertos.

La festividad cultural se llevará a cabo el sábado 31 de octubre, en horario de 10 a. m. a 9 p. m., y el domingo 1.° de noviembre, de 10 a. m. a 8 p. m.

Durante ambas jornadas, de forma gratuita, los asistentes podrán disfrutar de opciones gastronómicas, puestos temáticos, pasacalles y presentaciones artísticas en vivo.