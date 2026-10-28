Katrinas Fest 2026 llenará de tradición, música y gastronomía el Parque Nacional de San José

Con la llegada del Katrinas Fest 2026, el Parque Nacional se convertirá en el epicentro de la celebración del Día de Muertos.
La festividad cultural se llevará a cabo el sábado 31 de octubre, en horario de 10 a. m. a 9 p. m., y el domingo 1.° de noviembre, de 10 a. m. a 8 p. m.
Durante ambas jornadas, de forma gratuita, los asistentes podrán disfrutar de opciones gastronómicas, puestos temáticos, pasacalles y presentaciones artísticas en vivo.
“Queremos que las personas encuentren en nuestros espacios públicos oportunidades para compartir, disfrutar de la gastronomía y acercarse a las expresiones culturales que enriquecen nuestra capital. Les esperamos este fin de semana para vivir juntos una experiencia llena de cultura, alegría y tradición en el corazón de San José”, destacó Gabriela Calvo, vocera de la Municipalidad de San José.
El cronograma del sábado 31 de octubre arrancará con sesiones de baile activo, a las 10 a. m., seguidas por el espectáculo folclórico de Danzas de mi Pueblo Tibás, a las 11 a. m., y el desfile de Minicatrines, a las 12:05 p. m.
La tarde continuará con presentaciones musicales de Héctor Grande, Carlos Flah, Karito y Cossi, para cerrar en la noche con el grupo Konflicto, a las 6:10 p. m., y un tributo a Vicente Fernández a cargo del cantante Jeyrs Lobo, a las 7:25 p. m.
Por su parte, la agenda del domingo abrirá a las 10 a. m. con actividad física animada por Tipi Rogers, para luego dar paso a la Banda del Liceo Magallanez, a las 10:55 a. m., y el show temático Recuérdame, a las 11:50 a. m.
El esperado desfile y concurso principal de catrinas y catrines se realizará a las 12:50 p. m.
La cartelera de cierre incluirá a la Banda de Puriscal, un homenaje a Joan Sebastian, un tributo a Selena y el recital de la agrupación Promedio 65.