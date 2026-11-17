A tan solo dos semanas de su esperada presentación en suelo costarricense, la cantante colombiana Karol G encendió las alarmas entre sus seguidores tras verse obligada a reprogramar uno de sus conciertos en Ciudad de México debido a quebrantos de salud.

Por medio de un comunicado oficial emitido por las firmas promotoras Ocesa y Ensō, se dio a conocer que el espectáculo previsto para la noche del domingo 15 de noviembre en el Estadio GNP Seguros no se realizó en la fecha original, sino que fue trasladado para este martes 17 de noviembre en el mismo recinto.

“Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar. Después de dos noches llenas de música y momentos especiales en Ciudad de México, lamentamos profundamente no poder compartir esta noche con todos los fans que esperaban acompañarla”, detalló el aviso dirigido al público mexicano.

Asimismo, el comunicado destacó el agradecimiento de la intérprete hacia sus fanáticos por el respaldo recibido durante su estadía en territorio azteca.

“Karol G agradece de corazón todo el cariño y la energía que le han brindado durante estos días, y agradece su comprensión en este momento”, agregó el documento.

Por el momento, el anuncio únicamente afecta esta presentación específica en Ciudad de México y no se ha informado de ninguna modificación en el resto de la agenda internacional de la artista colombiana, quien tiene previsto reencontrarse con el público costarricense los próximos 27 y 28 de noviembre.