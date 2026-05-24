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Junior H: Corridos tumbados fueron el antídoto para el desamor este sábado en Costa Rica

Mientras el guanajuateño gritaba ‘¡Puro Junior!’, las gargantas desgalilladas le respondía ‘¡Hache!’, y el guanajuateño demostró que los corridos tumbados tiene su público en Costa Rica

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Por Roger Bolaños Vargas
Junior H, cantante mexicano-estadounidenes pionero de los corridos tumbados, se presentó este sábado en Pedregal.
Junior H, cantante mexicano-estadounidense pionero de los corridos tumbados, se presentó este sábado en Pedregal. (Roger Bolaños Vargas/La Nación)







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Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

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