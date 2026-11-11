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Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, alcanzó el top 5 en el fisicoculturismo profesional

El atleta de 29 años alcanzó el quinto lugar de la categoría Classic Physique Open durante una competencia disputada en suelo californiano

Joseph Baena sumó su tercera presentación deportiva en tarima y reconoció la influencia de su padre Arnold Schwarzenegger durante su preparación física con las pesas.
Joseph Baena sumó su tercera presentación deportiva en tarima y reconoció la influencia de su padre Arnold Schwarzenegger durante su preparación física con las pesas. Captura Instagram Joe Baena / John MacDougall-AFP
El Tiempo Colombia