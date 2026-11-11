Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, alcanzó el top 5 en el fisicoculturismo profesional

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, se posicionó entre los cinco mejores exponentes de su categoría en su estreno profesional dentro del fisicoculturismo.

El joven de 29 años compitió en la Copa Mundial Pro/Am de la INBA/PNBA. La sede del certamen fue California, Estados Unidos, el sábado 7 de noviembre.

El escenario del evento fue el El Segundo Performing Arts Center. En dicho recinto, el atleta disputó la división Classic Physique Open y alcanzó el quinto lugar.

La presentación representó un paso adelante en su carrera deportiva. Baena inició sus participaciones formales en esta disciplina en marzo de este año.

El certamen correspondió a su debut en la Professional Natural Bodybuilding Association (PNBA), según reportó People en Español. La entidad coordina torneos en conjunto con la International Natural Bodybuilding Association (INBA).

El atleta difundió fotografías de su rutina de poses en su cuenta de Instagram. El domingo 8 de noviembre, publicó un video en sus redes sociales para evaluar su rendimiento y agradecer el respaldo obtenido.

Baena confirmó en esa grabación que logró la meta fijada antes de subir a la tarima. Expresó que este fue su debut profesional en la INBA/PNBA dentro de la división Classic Physique Open y festejó quedar entre los cinco mejores.

El hijo del actor Arnold Schwarzenegger y de Mildred Baena manifestó orgullo por la marca obtenida. Aseguró que la experiencia le sirvió para detectar los aspectos por perfeccionar en futuras pruebas.

La Copa Mundial Pro/Am constituyó su tercer torneo sobre la tarima. Su anterior presentación ocurrió en abril, fecha de su segundo desafío deportivo.

Baena indicó que llegó a la cita de noviembre con una condición física superior. Apuntó que competir contra rivales de nivel le permitió dimensionar los retos del circuito y afirmó que ahora sabe lo necesario para progresar.

El lazo de Baena con la disciplina guarda vínculo con la historia de su padre. Arnold Schwarzenegger forjó una carrera como fisicoculturista profesional antes de alcanzar la fama en el cine.

Baena explicó a la revista GQ que su padre impulsó su acercamiento a los entrenamientos. Recordó que el exatleta le regaló la enciclopedia de fisicoculturismo meses antes de su salto profesional.

Ese detalle despertó su devoción por las pesas y la alimentación balanceada. Declaró a dicha revista su fascinación por el ejercicio con cargas, la nutrición y la respuesta del cuerpo humano ante la exigencia física.

El deportista reconoció públicamente la guía de Schwarzenegger en su rutina. A principios de año, calificó a su progenitor como su mejor compañero de entrenamiento gracias al apoyo recibido.