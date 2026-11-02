José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian su separación: ‘Tomamos la decisión con mucho amor’

El actor mexicano José Eduardo Derbez y su pareja, la creadora de contenido Paola Dalay, confirmaron públicamente el final de su relación amorosa tras varios años de convivencia.
La noticia la dieron a conocer de manera conjunta mediante un video en sus cuentas oficiales de redes sociales para frenar especulaciones y transparentar su situación ante sus seguidores.
La determinación llega pocos meses después de haber experimentado la paternidad con la llegada al mundo de su primogénita Tessa, etapa que ambos habían compartido con entusiasmo en plataformas digitales, pero que en el ámbito de pareja venía atravesando un proceso de reflexión y cambios personales.
Según Dalay, la separación fue pactada hace un tiempo; sin embargo, la pareja buscó el momento correcto y en el que se sintieran cómodos para publicarlo.
“Queremos compartirles algo que decidimos desde hace un tiempo, pero pues no estábamos listos para decirles”, expresó la modelo.
Asimismo, el intérprete aseguró que se trata de una decisión sana, que se tomó desde el cariño que tienen desde una perspectiva de familia y también individualmente.
“Tomamos la decisión de separarnos con mucho amor y mucho respeto, sobre todo por nuestra hija y porque también entre nosotros hay mucho amor y mucho cariño de tantos años”, aseguró el actor.
En esa misma línea de cordialidad y para dar tranquilidad a quienes han seguido de cerca su entorno familiar, la modelo aclaró que la ruptura no significará un alejamiento total entre ellos, pues seguirán compartiendo momentos juntos como padres en distintas ocasiones.