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José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian su separación: ‘Tomamos la decisión con mucho amor’

El actor mexicano y la modelo confirmaron el final de su relación a través de una transmisión conjunta en redes sociales

La expareja aseguró que mantendrá un trato cercano y de respeto mutuo por la crianza de su hija.
José Eduardo Derbez y Paola Dalay aseguraron que mantendrán un trato cercano y de respeto mutuo por la crianza de su hija. Instagram
Valeria Yuliana Arce Orozco

El actor mexicano José Eduardo Derbez y su pareja, la creadora de contenido Paola Dalay, confirmaron públicamente el final de su relación amorosa tras varios años de convivencia.

La noticia la dieron a conocer de manera conjunta mediante un video en sus cuentas oficiales de redes sociales para frenar especulaciones y transparentar su situación ante sus seguidores.

La determinación llega pocos meses después de haber experimentado la paternidad con la llegada al mundo de su primogénita Tessa, etapa que ambos habían compartido con entusiasmo en plataformas digitales, pero que en el ámbito de pareja venía atravesando un proceso de reflexión y cambios personales.