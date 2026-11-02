José Eduardo Derbez y Paola Dalay anuncian su separación: ‘Tomamos la decisión con mucho amor’

El actor mexicano José Eduardo Derbez y su pareja, la creadora de contenido Paola Dalay, confirmaron públicamente el final de su relación amorosa tras varios años de convivencia.

La noticia la dieron a conocer de manera conjunta mediante un video en sus cuentas oficiales de redes sociales para frenar especulaciones y transparentar su situación ante sus seguidores.

La determinación llega pocos meses después de haber experimentado la paternidad con la llegada al mundo de su primogénita Tessa, etapa que ambos habían compartido con entusiasmo en plataformas digitales, pero que en el ámbito de pareja venía atravesando un proceso de reflexión y cambios personales.

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