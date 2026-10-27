Jay-Z toma el relevo de Bad Bunny en el espectáculo del Super Bowl

El rapero estadounidense Jay-Z protagonizará el show del descanso en el próximo Super Bowl de la NFL, el evento con mayor audiencia en Estados Unidos, que se celebrará el 14 de febrero en Los Ángeles.

Shawn Carter, más conocido como Jay-Z, ha producido este popular espectáculo desde 2020 con su compañía Roc Nation pero nunca había actuado él mismo.

La elección fue anunciada el lunes por la liga de football americano (NFL), que no detalló si el rapero será el único artista en subir al escenario del SoFi Stadium, en el Día de San Valentín.

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