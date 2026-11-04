Influencer reflexiona tras situación de salud que la tomó desprevenida: ‘Ustedes no saben lo mal que yo me sentía’

La creadora de contenido Celeste León, hermana de la presentadora de televisión María Fernanda León, explicó a su comunidad digital que fue diagnosticada con influenza, un virus estacional que en su organismo derivó en una complicación pulmonar de mayor cuidado.

La hija del cantante Erick León profundizó en los síntomas que debió sobrellevar durante las jornadas más críticas de la afección, señalando que la falta de aire le impidió comunicarse de manera habitual.

“Me dio influenza y se me agravó a bronquitis. Hasta ahorita puedo como hablar normal porque se me iba el aire. Hasta ahorita puedo como hablar en general y ser una persona de nuevo. Ustedes no saben lo mal que yo me sentía, y eso que yo estaba vacunada”, explicó la creadora.

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