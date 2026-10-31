Influencer costarricense recordó una curiosa confusión que vivió y lanzó un mensaje de igualdad

El creador de contenido costarricense El Rocha sorprendió a sus seguidores al recordar una divertida confusión que vivió en Colombia por su aspecto físico.
Todo comenzó luego de recibir un comentario en redes sociales, el cual decidió tomar con humor. “A cada rato me dicen eso: que parezco mujer, una señora (...)”, dijo.
El Rocha recordó que, durante un viaje a Medellín, Colombia, cuando atravesaba una etapa de muchas fiestas, llegó a una discoteca y vivió una confusión con el personal de seguridad.
“En eso voy a entrar a una discoteca de un streamer muy famoso ahí en Colombia, y me dice el filtro de seguridad: ‘Disculpe, las damas entran por acá’. Y me dan un tiquete: ‘Tienen barra libre gratis’. Y yo dije: salí premiado”, relató entre risas.
El Rocha explicó que esa no fue la única ocasión en la que lo confundieron con una mujer. Sin embargo, aseguró que este tipo de situaciones no le afectan y aprovechó para compartir una reflexión sobre el respeto y la igualdad.
“Al final todos somos iguales: nadie vale más ni menos que nadie. Yo soy un hombre porque Dios me hizo hombre y agradecido estoy con ser hombre, pero si lo confunden a uno es lo de menos. Dios te bendiga. ¡Pura vida!”, concluyó dirigiéndose a la persona que trató de ofenderlo.