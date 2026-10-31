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Influencer costarricense recordó una curiosa confusión que vivió y lanzó un mensaje de igualdad

Al creador de contenido lo confundieron con una señora en una discoteca en Colombia

El Rocha mostró su transformación combinando ejercicio, masajes reductores y asesoría profesional
El Rocha sorprendió en redes al responder con humor a una usuaria que criticó su aspecto. Instagram
Fiorella Montoya

El creador de contenido costarricense El Rocha sorprendió a sus seguidores al recordar una divertida confusión que vivió en Colombia por su aspecto físico.

Todo comenzó luego de recibir un comentario en redes sociales, el cual decidió tomar con humor. “A cada rato me dicen eso: que parezco mujer, una señora (...)”, dijo.

El Rocha recordó que, durante un viaje a Medellín, Colombia, cuando atravesaba una etapa de muchas fiestas, llegó a una discoteca y vivió una confusión con el personal de seguridad.