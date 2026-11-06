Hombre de 97 años falleció en su fiesta de cumpleaños luego de bailar al ritmo de ‘Stayin Alive’, de los Bee Gees

En medio de risas, disfraces y aplausos, una fiesta con temática de Halloween en California, Estados Unidos, terminó de forma inesperada: un hombre de 97 años murió repentinamente minutos después de apagar las velas y bailar alegremente en la pista frente a sus invitados.

Eden Malinoff, una pastelera de 24 años radicada en Los Ángeles, dio a conocer la conmovedora historia en una entrevista concedida al diario New York Post. En su relato, detalló que Vito, el homenajeado, era su vecino de toda la vida y que ella colaboró activamente en la planificación del festejo.

En una grabación compartida en redes sociales, se observa a Vito aplaudir y seguir el compás del clásico Stayin Alive, del recordado grupo los Bee Gees. Con camisa negra abotonada y pantalón de vestir, el adulto mayor lucía jovial, lleno de vitalidad y con excelente semblante, por lo que nadie presagiaba el desenlace que sobrevendría instantes después.

La velada transcurría entre bromas y pasos de baile antes de sufrir el repentino giro, según relató la repostera al rotativo neoyorquino.

El testimonio de una de las asistentes a la fiesta

Malinoff explicó que la semana anterior celebraron los 97 años de Vito y, fieles a su sentido del humor, montaron un cumpleaños alusivo a Halloween. “Así que, por supuesto, le hice un pastel. Cuando le pregunté cuál era el secreto de vivir tantos años, me dijo que era no beber nunca licores baratos”, recordó con cariño.

Además, la joven pastelera recalcó que una de las mayores lecciones que aprendió del adulto mayor fue “nunca dejar que la edad te detenga”. Destacó que el cumpleañero gozó cada instante de su larga existencia: “A mis 24 años no podía seguirle el ritmo, era el alma de la fiesta”.

Al referirse a la descompensación de salud que sufrió el hombre, casi al cierre del festejo, Malinoff reconoció el dolor de la pérdida, aunque valoró la calidez de su despedida: “Lamentablemente, la noche no terminó como esperábamos y Vito tuvo una salida dramática. Pero si hubiera podido elegir cómo irse, habría sido así”.

“Estaba rodeado de la gente que amaba, estábamos celebrando su larga y plena vida, y estoy muy agradecida de haber podido formar parte de ello”, concluyó.

Posteriormente, el mejor amigo de Vito confirmó en plataformas digitales que el hombre afrontaba quebrantos crónicos de salud, aunque quienes compartieron con él en sus últimas horas no imaginaban la gravedad de su padecimiento.