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Hombre de 97 años falleció en su fiesta de cumpleaños luego de bailar al ritmo de ‘Stayin Alive’, de los Bee Gees

Según testigos en la celebración, con temática de Halloween, el hombre estuvo muy feliz disfrutando su fiesta

Un hombre llamado Vito, de 97 años, murió repentinamente en California, Estados Unidos, durante su fiesta de cumpleaños con temática de Halloween.
Un hombre llamado Vito, de 97 años, murió repentinamente en California, Estados Unidos, durante su fiesta de cumpleaños con temática de Halloween. instagram

El Tiempo Colombia y Fiorella Montoya