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Harry Shum Jr. dedica coreografía a Costa Rica: ‘Esta significó mucho’

El actor nacido en Limón logró conectar con sus raíces familiares mediante una presentación de salsa en la competencia ‘Dancing with the Stars’

Harry Shum Jr. Dancing with the Stars
La bailarina Jenna Johnson relató que Harry Shum Jr. terminó llorando de emoción durante los ensayos de su coreografía inspirada en sus raíces costarricenses. Instagram
Valeria Yuliana Arce Orozco