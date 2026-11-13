Harry Shum Jr. dedica coreografía a Costa Rica: ‘Esta significó mucho’

El actor y bailarín Harry Shum Jr., recordado por sus participaciones en producciones internacionales como Glee, Shadowhunters y Grey’s Anatomy, rindió un emotivo homenaje a Costa Rica durante la más reciente gala del programa estadounidense Dancing with the Stars.

Junto a su compañera de baile, la coreógrafa profesional Jenna Johnson, el artista oriundo de Limón presentó una rutina de salsa que no solo destacó por su energía sobre la pista, sino también por la profunda carga sentimental que despertó en su entorno familiar, especialmente en sus hermanas mayores.

Tras finalizar su participación, el intérprete conversó con la prensa sobre el trasfondo personal de esta presentación, explicando que, aunque emigró de territorio costarricense a muy corta edad, la música latina funcionó como un puente directo con la nostalgia de sus seres queridos.

“O sea, esta pieza en particular significó muchísimo para mí porque, ya sabes, nunca tuve la oportunidad de expresar realmente lo que significó haber nacido en Costa Rica y lo que eso representaba para mi familia”, expresó el artista.

Shum Jr. añadió que la experiencia física de interpretar los ritmos tropicales en el escenario superó sus propias expectativas emocionales: “Poder experimentar ese sentimiento, más allá de lo que puedan expresar con palabras o a través de la música; sentir realmente ese baile y esa alegría... No esperaba llegar a sentir una emoción tan intensa”.

El artista costarricense Harry Shum Jr. ha cautivado al público por su trabajo en 'Shadowhunters' y 'Grey's Anatomy'. (John Medland/John Medland)

Entre lágrimas durante el ensayo

La conexión del actor limonense con sus raíces fue tan intensa que incluso lo llevó hasta las lágrimas en plena etapa de preparación.

“Fue curioso, porque estábamos ensayando, riéndonos y pasándolo muy bien. Salí de la sala cinco minutos y, al volver, él estaba llorando. Le pregunté: ‘¿Pasó algo?’. Estaba completamente desbordado por la emoción”, relató Jenna Johnson, su compañera de baile.

Para Johnson, presenciar ese momento de vulnerabilidad reafirmó el vínculo artístico de la dupla dentro del concurso televisivo.

“Esa es la belleza y el poder de la danza, y me encanta poder vivir algo así. Son momentos de gran vulnerabilidad, y es precisamente lo que nos une como pareja de baile en esta competencia. Ha sido realmente hermoso vivirlo todo: lo bueno, lo malo, lo difícil... y también la alegría. Es algo maravilloso; el proceso de sanación es increíble”, manifestó la bailarina.