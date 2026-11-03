Hallan sin vida en un hotel a famoso DJ de música electrónica considerado un pionero del techno

La música electrónica está de luto con la muerte del DJ Juan Atkins, considerado uno de los pioneros del techno.
El artista, de 62 años, fue hallado sin vida el 31 de octubre en un hotel en México, país donde tenía planeado presentarse en un espectáculo. La revista Billboard explicó que, tras haberlo encontrado, fue trasladado a un hospital donde se declaró su muerte.
“Su familia está atravesando circunstancias extremadamente difíciles en este momento, y amablemente pedimos que se respete su privacidad durante este tiempo”, dijo Dragan Greensmith, de la agencia representante del artista, a Billboard.
El medio Infobae asegura que no hay un parte forense oficial sobre la causa del deceso; sin embargo, mencionó en su nota que la revista Pitchfork asegura que el artista sufrió un infarto.
De acuerdo con Billboard, Atkins, quien nació en Detroit, Estados Unidos, en 1962, formó junto con Derrick May y Kevin Saunderson la agrupación Belleville Three, conocidos como los arquitectos del techno en Detroit. Juntos establecieron la ciudad como el centro global de la música electrónica en la década de los 80.