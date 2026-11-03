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Viva

Hallan sin vida en un hotel a famoso DJ de música electrónica considerado un pionero del techno

El artista destacó junto a otros compañeros en la omo grandes nombres de la música electrónica

DJ Juan Atkins
El DJ Juan Atkins falleció a los 64 años. Hasta el momento no hay detalles de la causa de la muerte. Facebook
Jessica Rojas Ch.

La música electrónica está de luto con la muerte del DJ Juan Atkins, considerado uno de los pioneros del techno.

El artista, de 62 años, fue hallado sin vida el 31 de octubre en un hotel en México, país donde tenía planeado presentarse en un espectáculo. La revista Billboard explicó que, tras haberlo encontrado, fue trasladado a un hospital donde se declaró su muerte.

“Su familia está atravesando circunstancias extremadamente difíciles en este momento, y amablemente pedimos que se respete su privacidad durante este tiempo”, dijo Dragan Greensmith, de la agencia representante del artista, a Billboard.