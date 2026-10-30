Gustavo Gamboa responde a mujer que cuestionó su papel como padre por video con su hijo

El humorista costarricense Gustavo Gamboa respondió públicamente a una mujer que cuestionó su papel como padre, luego de que compartiera un video junto a su hijo Saúl, en el que ambos conversan sobre si el pequeño puede llamarlo “mae”.
La publicación recibió un comentario de una usuaria, quien le recomendó acercarse a Dios y cuestionó el ejemplo que le daba al niño.
“Yo le propongo que busque de Dios para que pueda ser un buen padre, porque este niño aprende de usted; tristemente, hay personas que tienen hijos y no les importa ni se preocupan de que van a llenar la cabecita de los bebés”, escribió la mujer.
Ante el mensaje, Gamboa decidió grabar un video para responderle directamente. Aunque reconoció que Jesús probablemente habría dejado pasar el comentario, aseguró que prefirió pronunciarse.
“Ver su comentario a mí, más que enojarme, me entristece. Porque me pongo a pensar: ¿Qué tienen personas como usted en la cabeza para pensar que decir ‘mae’ o no lo pueden alejar a uno de Jesús o de Dios? A mí sí me preocupa lo que personas legalistas y religiosas como usted le estén enseñando a los niños”, dijo.
Gamboa también criticó lo que considera una actitud farisaica: “Porque Jesús no juzgaba; él se sentaba, compartía con esas personas que los fariseos y escribas ya habían condenado”, manifestó.
Finalmente, invitó a la mujer a reflexionar sobre el efecto de sus palabras y cuestionó si opiniones como la suya realmente acercan a las personas a Dios.
“Yo solo quiero invitarla para que se ponga a pensar un poquito, a meditar, a razonar si estos comentarios que usted hace son instrumento para acercar el reino de Dios a la gente, o todo lo contrario, son instrumentos de Satanás”, concluyó.