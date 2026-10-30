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Gustavo Gamboa responde a mujer que cuestionó su papel como padre por video con su hijo

Una usuaria criticó públicamente al humorista por permitir que su hijo le diga ‘mae’

Gustavo Gamboa, presentador de canal 7 y locutor.
Gustavo Gamboa fue señalado por grabar un video con su hijo donde le consultaba si podía decirle 'mae'. Instagram
Fiorella Montoya

El humorista costarricense Gustavo Gamboa respondió públicamente a una mujer que cuestionó su papel como padre, luego de que compartiera un video junto a su hijo Saúl, en el que ambos conversan sobre si el pequeño puede llamarlo “mae”.

La publicación recibió un comentario de una usuaria, quien le recomendó acercarse a Dios y cuestionó el ejemplo que le daba al niño.

“Yo le propongo que busque de Dios para que pueda ser un buen padre, porque este niño aprende de usted; tristemente, hay personas que tienen hijos y no les importa ni se preocupan de que van a llenar la cabecita de los bebés”, escribió la mujer.