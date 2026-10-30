Gustavo Gamboa responde a mujer que cuestionó su papel como padre por video con su hijo

El humorista costarricense Gustavo Gamboa respondió públicamente a una mujer que cuestionó su papel como padre, luego de que compartiera un video junto a su hijo Saúl, en el que ambos conversan sobre si el pequeño puede llamarlo “mae”.

La publicación recibió un comentario de una usuaria, quien le recomendó acercarse a Dios y cuestionó el ejemplo que le daba al niño.

“Yo le propongo que busque de Dios para que pueda ser un buen padre, porque este niño aprende de usted; tristemente, hay personas que tienen hijos y no les importa ni se preocupan de que van a llenar la cabecita de los bebés”, escribió la mujer.

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