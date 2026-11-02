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Ginnes Rodríguez y su nuevo novio combinaron sus disfraces de Halloween (VIDEO)

La presentadora presumió a su pareja actual, Erwen Masís, como su ‘encantador’ acompañante

Ginnés Rodríguez
Ginnés Rodríguez compartió en sus perfiles sociales el proceso detrás del maquillaje que lució durante Halloween. Archivo
Valeria Yuliana Arce Orozco

Ginnes Rodríguez y su pareja, Erwen Masís, se vistieron de catrines para conmemorar las festividades de Halloween y el Día de Muertos. La comunicadora compartió en sus redes sociales el proceso de estilismo y maquillaje sobrio con el que deslumbraron a sus seguidores.

Rodríguez compartió un video en el que documentó el paso a paso del arreglo estético, al explicar que buscaba una propuesta sobria inspirada en la tradicional calavera mexicana.

Para ello acudió a la maquillista Mari Rodríguez, a quien le planteó solicitudes puntuales con el fin de adaptar el diseño a su gusto personal.