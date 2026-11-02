Ginnes Rodríguez y su nuevo novio combinaron sus disfraces de Halloween (VIDEO)

Ginnes Rodríguez y su pareja, Erwen Masís, se vistieron de catrines para conmemorar las festividades de Halloween y el Día de Muertos. La comunicadora compartió en sus redes sociales el proceso de estilismo y maquillaje sobrio con el que deslumbraron a sus seguidores.
Rodríguez compartió un video en el que documentó el paso a paso del arreglo estético, al explicar que buscaba una propuesta sobria inspirada en la tradicional calavera mexicana.
Para ello acudió a la maquillista Mari Rodríguez, a quien le planteó solicitudes puntuales con el fin de adaptar el diseño a su gusto personal.
“Le pedí a Mari un maquillaje de catrina no muy cargado y el resultado me encantó. Les enseño un poco del proceso con todo y los retos que le puse a Mari. Además, me dio a un catrín encantador para la ocasión”, expresó con humor la periodista al referirse al exlegislador y actual representante ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Ginnes Rodríguez y su nuevo novio combinaron sus disfraces de Halloween
En la publicación, la presentadora agradeció también a la estilista Nathy Villalobos por el peinado, bromeando sobre la rutina previa: “Esta vez no fue cantar plancha, sino una planchada de cabello”, concluyó Rodríguez.