Ginnes Rodríguez y su nuevo novio combinaron sus disfraces de Halloween (VIDEO)

Ginnes Rodríguez y su pareja, Erwen Masís, se vistieron de catrines para conmemorar las festividades de Halloween y el Día de Muertos. La comunicadora compartió en sus redes sociales el proceso de estilismo y maquillaje sobrio con el que deslumbraron a sus seguidores.

Rodríguez compartió un video en el que documentó el paso a paso del arreglo estético, al explicar que buscaba una propuesta sobria inspirada en la tradicional calavera mexicana.

Para ello acudió a la maquillista Mari Rodríguez, a quien le planteó solicitudes puntuales con el fin de adaptar el diseño a su gusto personal.

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