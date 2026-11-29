Jessica Carcheri, gerenta general del Cine Magaly, recibió la distinción de Chevalier des Arts et des Lettres (Caballero de las Artes y las Letras), otorgada por la Embajada de Francia en Costa Rica, en reconocimiento a su contribución a la cultura a través de su labor en este emblemático espacio cinematográfico.

El anuncio fue compartido por el Cine Magaly en sus redes sociales.

“Este reconocimiento celebra una trayectoria dedicada a promover el cine como expresión artística, espacio de encuentro y vehículo de intercambio cultural, así como el compromiso con una visión del cine que trasciende la pantalla”, publicó el cine en sus redes.

La distinción Chevalier des Arts et des Lettres es una de las condecoraciones que concede el Ministerio de Cultura de Francia para reconocer a personas que han contribuido significativamente al enriquecimiento de las artes y la literatura, así como a la difusión cultural.

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El Cine Magaly abrió sus puertas el 17 de julio de 1978, en Barrio La California, San José, con la proyección de Momento de decisión, del director estadounidense Herbert Ross. Desde entonces, se convirtió en una de las salas más emblemáticas del país y una de las pocas salas de exhibición dedicadas puramente a la proyección en época de las multisalas en circuitos comerciales.