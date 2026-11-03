Gemelos Castillo sorprenden con anuncio deportivo y apuntan a un importante podio en el 2027

Los gemelos costarricenses Douglas y Esteban Castillo se preparan para asumir un nuevo reto deportivo que los llevará a una competencia internacional en el 2027.

Los hermanos anunciaron que participarán en HYROX, una reconocida carrera de fitness que combina resistencia física, velocidad y ejercicios funcionales.

La noticia la compartieron mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que Douglas sorprendió a Esteban con la confirmación de que ambos viajarán para competir.

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