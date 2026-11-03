Gemelos Castillo sorprenden con anuncio deportivo y apuntan a un importante podio en el 2027

Los gemelos costarricenses Douglas y Esteban Castillo se preparan para asumir un nuevo reto deportivo que los llevará a una competencia internacional en el 2027.
Los hermanos anunciaron que participarán en HYROX, una reconocida carrera de fitness que combina resistencia física, velocidad y ejercicios funcionales.
La noticia la compartieron mediante un video publicado en sus redes sociales, en el que Douglas sorprendió a Esteban con la confirmación de que ambos viajarán para competir.
“No... ¿En serio? ¡Vamos con todo!”, dijo el joven creador.
En la historia que acompañó la publicación, los hermanos dejaron clara su intención de llegar a la competencia con una meta ambiciosa: “No queremos ir a participar, queremos ir a ganar. HYROX 2027 confirmado”.
HYROX es una competencia internacional que combina ocho kilómetros de carrera con ocho estaciones de ejercicios funcionales. Los participantes deben completar un kilómetro de carrera antes de enfrentar cada estación.
El evento cuenta con diferentes modalidades, entre ellas la categoría de dobles, en la que dos personas compiten como equipo y se distribuyen los ejercicios bajo el formato You Go, I Go.
Douglas y Esteban Castillo son conocidos en Costa Rica y México por su trayectoria como modelos, creadores de contenido y participantes en programas de televisión.
Ahora, los hermanos suman este desafío deportivo a sus proyectos y tienen claro que su objetivo para el 2027 es subir al podio.