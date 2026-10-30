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Ganso viaja en avión y su paso por el aeropuerto Juan Santamaría se hace viral (video)

El animal llamó la atención hasta de la reina de belleza Sheynnis Palacios, quien lo logró ver en el aeropuerto

Fifi, nombre del ganso, viajó en vuelo interno en Costa Rica.
Fifi, nombre del ganso, viajó en vuelo interno en Costa Rica. Tiktok las aventuras de Sam y Fifi

Fiorella Montoya y Valeria Yuliana Arce Orozco

Una curiosa escena de un ganso caminando con una familia en medio del aeropuerto Juan Santamaría, en Costa Rica, se viralizó durante los últimos días, pues estuvo en la terminal aérea para realizar un viaje en avión.

La compañía Aeris confirmó a La Nación que efectivamente el ganso, de nombre Fifi, estuvo en uno de sus vuelos y así quedó evidenciado en un video publicado en su propio perfil de Instagram, el cual comparte con su “hermanito”, un perro llamado Sam.

En TikTok, estos dos animales, que viven en Naranjo de Alajuela, tienen más de 12.000 seguidores y los videos de sus viajes en avión suman miles de reproducciones bajo la cuenta Las aventuras de Sam y Fifi. Su dueña administra el perfil y da a conocer datos relevantes de ambas mascotas.