Ganso viaja en avión y su paso por el aeropuerto Juan Santamaría se hace viral (video)

Una curiosa escena de un ganso caminando con una familia en medio del aeropuerto Juan Santamaría, en Costa Rica, se viralizó durante los últimos días, pues estuvo en la terminal aérea para realizar un viaje en avión.

La compañía Aeris confirmó a La Nación que efectivamente el ganso, de nombre Fifi, estuvo en uno de sus vuelos y así quedó evidenciado en un video publicado en su propio perfil de Instagram, el cual comparte con su “hermanito”, un perro llamado Sam.

En TikTok, estos dos animales, que viven en Naranjo de Alajuela, tienen más de 12.000 seguidores y los videos de sus viajes en avión suman miles de reproducciones bajo la cuenta Las aventuras de Sam y Fifi. Su dueña administra el perfil y da a conocer datos relevantes de ambas mascotas.

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