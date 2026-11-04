AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

‘Fue un poco traumantizante’: Linda Liz Díaz sorprende al contar cómo fue su parto

La hija mayor de Lynda Díaz relató que el nacimiento de su bebé terminó en un procedimiento inesperado

Linda Liz, hija de Lynda Díaz
Linda Liz Díaz y su esposo, Colby Watkins, se convirtieron en padres de su primera hija en octubre de 2026. Instagram
Fátima Jiménez

Linda Liz Díaz describió el nacimiento de su hija como una experiencia que la llenó de miedo. La diseñadora contó en sus redes sociales que tuvieron que practicarle una cesárea de emergencia y que, según su testimonio, la rapidez con la que debieron actuar hizo que la intervención comenzara antes de que la anestesia alcanzara su efecto completo.

“El nacimiento de la gorda fue un poco traumatizante”, expresó.

Todo comenzó en la última cita médica, a la que acudió acompañada por su mamá, la expresentadora Lynda Díaz.