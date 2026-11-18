La escena musical de España está de luto tras confirmarse el deceso de Elena Vázquez Minguela, reconocida artísticamente como Helena Bianco, a los 78 años.

La noticia fue ratificada por su hermano, el músico Alberto Vázquez, quien detalló que la intérprete sucumbió ante un cáncer neuroendocrino.

Su partida ocurre poco tiempo después de que, el 2 de noviembre, se comunicara mediante su cuenta oficial de Instagram que Bianco atravesaba un delicado cuadro médico por el cual iniciaría sesiones de quimioterapia.

Apenas el pasado 15 de setiembre, la artista había demostrado su vigencia sobre los escenarios durante un concierto ofrecido en la localidad leonesa de Bembibre.

Originaria de Valladolid, donde nació en 1948, Bianco dejó una huella imborrable en la cultura popular hispana durante las décadas de los 60 y 70.

⚫ Muere la artista Helena Bianco a los 78 años a causa de un cáncer https://t.co/SKv8xqfm6H — Europa Press (@europapress) November 12, 2026

Al frente de la agrupación Los Mismos, su timbre inconfundible dio vida a clásicos atemporales que marcaron a múltiples generaciones, entre los que destacan El puente, Voy a pintar las paredes con tu nombre, San Bernardino y Ata una cinta alrededor del viejo roble.

Lejos de retirarse tras el fin de su etapa con la banda, la vallisoletana supo reinventarse a lo largo de los años.

Consolidó un camino propio como solista, mantuvo una presencia constante en diversos espacios televisivos y protagonizó un notable regreso al primer plano mediático en 2019, año en el que conquistó al público y al jurado para alzarse con el triunfo en la temporada inaugural del concurso La Voz senior.

Más allá de su faceta como intérprete, el compromiso de Bianco con la industria quedó reflejado en su labor institucional. Hasta sus últimos días, ejerció como presidenta de la asociación Pioneros Madrileños del Pop, entidad desde la cual impulsó activamente el resguardo y la difusión del legado musical de su época.