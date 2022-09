Príncipe Guillermo sobre la reina Isabel II: ‘Mi abuela decía que el dolor era el precio que pagábamos por el amor’

El príncipe Guillermo y su esposa Catalina ya fueron declarados oficialmente como príncipe y princesa de Gales, título que ostentaba Carlos (ahora rey) antes de la muerte de la reina Isabel II.

En la primera comuniación oficial como príncipe de Gales el hijo mayor de Lady Di utilizó como medio sus redes sociales para externar el dolor por el fallecimiento de su abuela pero también para confirmar que apoyará en todo lo necesario a su padre el rey Carlos III.

Los ahora príncipes de Gales Guillermo y Catalina siempre mantuvieron una relación muy cercana con la reina Isabel II y el actual rey Carlos II. (Sang Tan/AP)

Carlos de Gales sobre la muerte de la reina Isabel II: ‘Es un momento de gran tristeza’

“Mi abuela decía que el dolor era el precio que pagábamos por el amor. Toda la tristeza que sentiremos en las próximas semanas será testimonio del amor que sentimos por nuestra extraordinaria reina. Honraré su memoria apoyando a mi padre, el rey, en todas las formas que pueda”, escribió Guillermo.

Desde su nacimiento se supo que Guillermo era el segundo en la línea de sucesión al trono del Reino Unido, detrás de su padre. Ahora, tras la muerte de la reina y la ascenso de Carlos a rey, Guillermo es el heredero directo; después de él se ubica su hijo primogénito Jorge.

El mensaje que publicó el príncipe generó varios comentarios a favor del miembro de la monarquía británica. Muchos expresaron que él y Catalina son la cara futurista de la familia real británica.

La pareja, ambos de 40 años, desempeñó un importante papel durante la pandemia del coronavirus y se han erigido en los últimos años entre los miembros de la corona más populares después de la difunta soberana, informó AFP.

“El jueves el mundo perdió a una líder extraordinaria, cuyo compromiso con el país, los reinos y la Mancomunidad fue absoluto. Mucho se dirá en los próximos días sobre el significado de su reinado histórico”, agregó el heredero.

Pero su mensaje fue más allá y además de reconocer el legado de la reina, también externó el dolor por perder a su abuela.

“Yo, sin embargo, he perdido a una abuela. Y aunque lamentaré su pérdida, también me siento increíblemente agradecido. He tenido el beneficio de conocer la sabiduría de la reina hasta mi quinta década. Mi esposa ha contado con su apoyo durante 20 años. Mis tres hijos han podido pasar vacaciones con ella y crear recuerdos que durarán toda su vida”, aseveró.

Y continuó hasta expresarse de manera cariñosa hacia la reina: “Ella estuvo a mi lado en mis momentos más felices. Y ella estuvo a mi lado durante los días más tristes de mi vida. Sabía que llegaría este día, pero pasará algún tiempo antes de que me acostumbre a esta realidad de la nueva vida sin mi grannie (abuelita)”.