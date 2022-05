Actriz más longeva de Hollywood, Connie Sawyer, murió a los 105 años

Connie Sawyer cumplió 105 años en noviembre.

Connie Sawyer, la actriz activa más longeva, murió este lunes 22 de enero a los 105 años, según reportó el sitio de farándula TMZ. Según la información, la actriz murió en su casa en Woodland Hills, Los Ángeles (Estados Unidos).

En televisión, apareció en series como Starsky & Hutch, Starsky & Hutch Seinfeld, All in the Family, NCIS: Los Angeles y That 70s Show, y participó de películas como Pineapple Express, When Harry Met Sally y Dumb & Dumber.

Se calcula que tuvo más de 100 apariciones en distintas producciones cinematográficas.

Connie Sawyer nació en 1912 en Colorado y luego su familia se mudó a California. A los 8 años ganó un concurso de baile y desde ese momento supo que su trabajo sería entretener.

Inició su trabajo en la actuación a los 18 años y luego, hizo carrera como comediante, en los años 30. Es decir, ella le robaba risas al público desde antes de que se inventara la televisión.

Ella cumplió sus 105 años el 27 de noviembre del 2017, mismo año en que publicó su biografía, Nunca quise ser una estrella...Y nunca lo fui.

Sawyer era una integrante activa de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, encargada de elegir a los ganadores del premio Óscar.

Fue Frank Sinatra quien, en 1959, la nominó a ser parte de la academia, después de que ella participara de la película A Hole in the Head.

A Sawyer le sobreviven sus dos hijas Lisa Dudley y Julie Watkins, además de cuatro nietos.