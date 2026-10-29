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Famosa actriz revela cómo descubrió infidelidad de su exmarido y compañero de reparto con ‘varias chicas’

La pareja estuvo casada durante 5 meses

Sophia Bush y Chad Michael Murray
Sophia Bush y Chad Michael Murray se separaron cinco meses después de su boda en 2005. En sus memorias, la actriz relata cómo descubrió los presuntos engaños que marcaron el fin de su relación. MATTHEW SIMMONS
Fátima Jiménez

El fin del mediático romance entre los actores Sophia Bush y Chad Michael Murray vuelve a colocarse en el centro de la escena pública.

En su libro de memorias publicado este martes, titulado And I Will Tell You Mine, la intérprete profundiza por primera vez en los pormenores detrás de la disolución de su vínculo con Murray, al explicar que las sospechas definitivas comenzaron el mismo día en que caminaron hacia el altar en Santa Mónica, California, en abril del 2005.

De acuerdo con el relato de Bush, una señal de alarma se encendió cuando uno de los allegados más cercanos al protagonista de Cinderella Story se ausentó repentinamente de la ceremonia.