Famosa actriz revela cómo descubrió infidelidad de su exmarido y compañero de reparto con ‘varias chicas’

El fin del mediático romance entre los actores Sophia Bush y Chad Michael Murray vuelve a colocarse en el centro de la escena pública.
En su libro de memorias publicado este martes, titulado And I Will Tell You Mine, la intérprete profundiza por primera vez en los pormenores detrás de la disolución de su vínculo con Murray, al explicar que las sospechas definitivas comenzaron el mismo día en que caminaron hacia el altar en Santa Mónica, California, en abril del 2005.
De acuerdo con el relato de Bush, una señal de alarma se encendió cuando uno de los allegados más cercanos al protagonista de Cinderella Story se ausentó repentinamente de la ceremonia.
“Siempre me había preocupado que uno de los mejores amigos de (Murray) se hubiera enfermado misteriosamente la noche anterior al día de la boda y no se hubiera presentado para ser uno de los padrinos”, escribió en el libro, que salió al mercado el martes.
“Pensar en ello ese verano me dio escalofríos. Necesitaba saber por qué”, añadió Bush.
La incertidumbre llevó a la actriz a comunicarse con esta persona meses después del enlace, aprovechando una jornada en la que Murray se encontraba fuera de casa por compromisos de rodaje.
La respuesta del confidente confirmó sus peores temores con un suspiro y una pregunta sobre por qué no lo había llamado antes:
“Y entonces me lo contó. Todo lo que pudo sobre todas las chicas que conocía. Chicas que yo conocía y muchas otras que no”, relató en su obra.
“Las cifras y los detalles no importan ahora. Pero, en aquel momento, fueron impactantes... Inimaginable, de verdad. Y brutal”, añadió.
Tras aquel hallazgo y ante las crecientes versiones de infidelidad, la pareja anunció su separación en setiembre del 2005, habiendo transcurrido apenas cinco meses de matrimonio.
En febrero del año siguiente, Bush solicitó formalmente la anulación del vínculo alegando fraude, petición que la justicia desestimó. La disolución legal concluyó finalmente como divorcio en diciembre del 2006.
Pese al colapso de su vida personal, ambos mantuvieron la disciplina laboral frente a las cámaras de One Tree Hill, serie donde se conocieron en el 2003 durante la primera temporada y en la que continuaron compartiendo elenco hasta la salida de Murray de la ficción, en el 2009.
Hasta el momento, los portavoces de Chad Michael Murray no han emitido declaraciones públicas frente a estas revelaciones.
Actualmente, el actor, de 45 años, se encuentra casado desde setiembre del 2014 con la actriz Sarah Roemer, con quien comparte tres hijos.
Por su parte, Bush, de 44 años, formalizó su matrimonio con la exfutbolista profesional Ashlyn Harris en una ceremonia íntima durante el verano del 2025.