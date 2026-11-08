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Falleció Arnaldo Coen, destacado pintor, escultor y muralista mexicano

El artista, representante de la generación de La Ruptura, falleció este domingo a los 86 años

Arnaldo Coen, artista mexicano (1940 - 2026).
Arnaldo Coen fue un relevante artista mexicano nacido en 1940. El Universal

El Universal, Valeria Yuliana Arce Orozco y Jorge Arturo Mora