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Fallece reconocido actor de ‘La Familia P. Luche’

El intérprete participó en telenovelas como ‘Hasta que el dinero nos separe’ y en varias producciones cinematográficas

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La Asociación Nacional de Intérpretes confirmó el fallecimiento del actor mexicano Efraín Rosas de León. pixabay
Valeria Yuliana Arce Orozco