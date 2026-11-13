Fallece reconocido actor de ‘La Familia P. Luche’

El mundo del espectáculo mexicano lamenta el fallecimiento del actor Efraín Rosas de León, conocido popularmente en el medio artístico como el Gallo, quien murió el pasado jueves 12 de noviembre a los 56 años.

La noticia fue dada a conocer oficialmente por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de sus plataformas digitales, entidad que destacó su trayectoria tanto en la pantalla chica como en el cine mexicano.

Entre sus trabajos más recordados por el público figura su participación en la popular serie de comedia La Familia P. Luche, encabezada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval.

En dicha producción intervino en dos episodios: El concurso de reclamos, correspondiente a la primera temporada, y Reparaciones, de la tercera entrega.

Asimismo, el intérprete formó parte del elenco de la telenovela Hasta que el dinero nos separe, mientras que en la gran pantalla sumó créditos en cintas como Tenemos la carne, Todas las pecas del mundo y Párvulos: Hijos del Apocalipsis.

Aunque hasta el momento no se han revelado las causas oficiales de su fallecimiento, trascendió que el actor enfrentaba complicaciones derivadas de la diabetes.

En el pasado, había acudido a sus seguidores en busca de respaldo económico debido a la escasez de proyectos laborales.