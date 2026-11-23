El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) dio a conocer el fallecimiento de José Francisco Aguilar Bulgarelli, fundador de la institución y portador del carné número 001.

“Con profunda tristeza informamos del fallecimiento de nuestro colegiado, expresando nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos”, escribieron en sus redes sociales.

Aguilar fue periodista, abogado, escritor y político, además de director de diversos informativos nacionales en prensa escrita, radio y televisión.

Además, el Colper recordó que fue fundador del Partido Socialista en 1970, candidato presidencial, diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

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