“Para mí es un sueño hecho realidad estar en Vital BMX. Es algo que he venido trabajando muchos años. He tenido caídas, golpes, mojadas bajo la lluvia y hasta ahora se ven los frutos. Vamos creciendo, hasta ahora se ven frutos de lo que hemos venido haciendo. Quiero agradecer al camarógrafo Kael Karson y a Kenneth Tencio, ellos me ayudaron a completar este proyecto”, dice Álvaro, quien además estudia negocios y fundó un negocio de productos enfocados en salud.