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En tenis, descalzos, bailando y entre títeres: la Filarmónica Joven de Colombia derriba los prejuicios de la música clásica en Costa Rica

Artistas de Costa Rica, Colombia, España, Austria, Venezuela e Italia unen talento en un montaje multidisciplinario pensado para público infantil, juvenil y familiar

Lejos de la rigidez tradicional de las orquestas sinfónicas, los 33 jóvenes integrantes de la Filarmónica Joven de Colombia tocan de memoria, en tenis o descalzos, e interactúan directamente con los títeres en el escenario.
Lejos de la rigidez tradicional de las orquestas sinfónicas, los 33 integrantes de la Filarmónica Joven de Colombia tocan de memoria, en tenis o descalzos, e interactúan directamente con los títeres en el escenario. Andrés Patiño
Valeria Yuliana Arce Orozco