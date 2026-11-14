En tenis, descalzos, bailando y entre títeres: la Filarmónica Joven de Colombia derriba los prejuicios de la música clásica en Costa Rica

Los 33 integrantes de la Filarmónica Joven de Colombia (#LaJoven), con edades entre los 18 y 24 años, presentarán en Costa Rica cuatro espectáculos gratuitos con la puesta en escena de dos obras maestras del repertorio universal: El retablo de Maese Pedro y El carnaval de los animales.

Los artistas subirán al escenario del Aula Magna de la Universidad de Costa Rica (UCR) con funciones el lunes 16 y martes 17 de noviembre. Además, serán dirigidos desde el clavecín por el maestro español Darío Tamayo; junto a ellos se presentará la reconocida agrupación catalana Títeres Per Poc.

El montaje ofrece cuatro funciones gratuitas: dos pedagógicas que se presentarán cada día a las 10 a. m. para centros educativos y dos estelares agendadas tanto lunes como martes a las 7 p. m. y que son abiertas al público general.

La agrupación llevará al escenario El retablo de Maese Pedro, del compositor español Manuel de Falla, en conmemoración del 150.º aniversario de su nacimiento. La puesta está inspirada en el célebre episodio de Don Quijote de la Mancha en el que el caballero asiste a una función de marionetas.

Por su parte, El carnaval de los animales, del compositor francés Camille Saint-Saëns, se podrá disfrutar en su versión para orquesta y dos pianos.

“Es un proyecto vinculado con la ciudad de Granada en España. Manuel de Falla vivió en Granada y fue la ciudad donde terminó de escribir El retablo, y además está compitiendo por ser Capital Europea de la Cultura en 2031. Yo estoy llevando la dirección artística de ese proyecto que se hace en colaboración con la ciudad de Granada para esa candidatura internacional”, explicó Calio Alonso, director de Costa Rica en Armonía, parte de las organizaciones que gestionaron los recitales en suelo tico.

Las marionetas de 'El carnaval de los animales' fueron creadas en Costa Rica mediante técnicas tradicionales como el mastate bribri y maleku, la cestería térraba y la madera de balsa boruca. (Andrés Patiño/Cortesía)

Artesanía ancestral costarricense en el mundo de los títeres

Uno de los mayores distintivos de esta producción es que, mientras El retablo de Maese Pedro es una puesta en escena que Títeres Per Poc estrenó originalmente tras un encargo en Francia, las marionetas de El carnaval de los animales fueron creadas especialmente en Costa Rica a partir del saber hacer de los pueblos indígenas del país.

Ana Fernández, cocreadora y directora de Títeres Per Poc, explicó que el mayor desafío artístico y logístico fue documentarse previamente desde Barcelona y trabajar en tiempo récord junto a artesanos de las comunidades boruca, bribri, maleku, huetar, térraba y artesanas del golfo de Nicoya para dar vida a animales representativos de la biodiversidad nacional, como el quetzal, el tucán, el colibrí, la lapa roja, tortugas y peces de las costas ticas.

“En El carnaval de los animales va a salir un león hecho con mastate (corteza trabajada por las culturas bribri y maleku); veremos cestería o jabas de la cultura térraba, telar de cintura y madera de balsa boruca. Para nosotros, tan importante como el títere es cómo se ha creado y las manos que lo han hecho”, expresó Fernández.

“Esa mano de los artesanos es un valor enorme en esta época digital y de inteligencia artificial; es algo que está en extinción, es un tesoro que tiene la humanidad y no se puede perder”, agregó.

Asimismo, su compañero de trabajo, Santi Arnal, con quien creó la idea de Títeres Per Poc, coincide en que crear conociendo los espacios en los que se basan es lo que le brinda la magia a su arte.

“Es algo compartido desde muy lejos, pero tú sabes que ese no es un objeto cualquiera; sabes sobre la persona que lo ha hecho, cómo lo ha hecho”, aseguró el artista.

La directora también señaló que unir las artes plásticas con el repertorio sinfónico ayuda a derribar prejuicios tanto hacia los conciertos clásicos como hacia el teatro de marionetas, que suele asociarse exclusivamente con el público infantil.

“Nosotros no somos músicos, y precisamente esa voluntad de abrir la música a todo el mundo es lo que nos empujó a dedicarnos a esto. Nunca pensamos los espectáculos como que son solo para niños; si algo musicalmente es rico y visualmente es rico, es rico para todo el mundo”, añadió.

El montaje estuvo a punto de enfrentar un obstáculo aduanero previo al estreno cuando las primeras marionetas transportadas desde Europa fueron retenidas al ingresar al país por estar hechas de madera, aunque la rápida gestión diplomática y de producción permitió rescatarlas a tiempo para los ensayos.

Diana Sofía Duque (al frente) y la sección de cuerdas de #LaJoven preparan el montaje interdisciplinario que fusiona música en vivo, danza y teatro de marionetas. (Andrés Patiño/Cortesía)

La innovación escénica y social de la Filarmónica Joven de Colombia

Lejos de la rigidez habitual de las orquestas sinfónicas tradicionales, la Filarmónica Joven de Colombia apuesta por integrar a sus músicos como artistas escénicos completos.

Juan Andrés Rojas, director ejecutivo de la agrupación, explicó que desde el nacimiento del proyecto en 2010 se propusieron romper los códigos convencionales del vestuario y la puesta en escena.

“Desde el día uno teníamos claro que había que plantear una nueva mirada para la música sinfónica. Ellos tocan en tenis tipo Converse una parte y otra la van a tocar descalzos; para El carnaval de los animales van a estar de pie, sin atriles, van a tocar de memoria y van a interactuar con los títeres de cada animal”, aseguró.

Además, según Rojas, parte de la esencia de la agrupación es ir contra esos estereotipos o estándares que dividen tanto al público como a los artistas.

“No son más importantes los músicos que los títeres, ni los títeres que los músicos. Queremos quitar el mito de que la música clásica es elitista. Cuando llevamos niños a los conciertos, dicen: ‘Es que esto es como ir al cine, esto es como una película; si esto es la música clásica, yo quiero ser más músico clásico’”, relató Rojas.

El director ejecutivo detalló que la agrupación funciona como un laboratorio de innovación social que selecciona a jóvenes talentos de toda Colombia mediante audiciones en video evaluadas por jurados internacionales y pruebas grupales psicológicas para acompañar su desarrollo integral durante años, incluyendo seis sesiones de consejería psicológica anuales para manejar la presión artística.

Además, cada becario realiza 20 horas anuales de voluntariado comunitario. Durante su estadía en Costa Rica, el equipo realizará actividades de mediación cultural en centros Cultivarte de Desamparados, casas paliativas y una obra comunitaria en alianza con la Embajada de Estados Unidos.

Bailarines como Viola Peri aportan movimiento escénico al diálogo entre la orquesta y las marionetas de gran formato. (Andrés Patiño/Cortesía)

El reto de dirigir desde el clavecín y tocar en movimiento

En el plano estrictamente musical, el maestro español Darío Tamayo asume el complejo desafío de dirigir la orquesta mientras ejecuta simultáneamente el clavecín en El retablo de Maese Pedro, una obra de gran exigencia rítmica con constantes cambios de compás y tempo.

“Creo que es la primera vez en la historia que se hace El retablo de Maese Pedro con el director dirigiendo desde el clave, porque la obra no está pensada para ser dirigida desde ahí en absoluto. No es un concierto al uso, sino una experiencia total donde el espectador va transitando a través de dos historias muy fáciles de sentir, incluso para un público no iniciado”, destacó Tamayo.

Esa exigencia escénica también la viven los propios instrumentistas desde adentro.

“Es un proyecto muy complejo porque es multifactorial: tenemos una orquesta con una escritura camerística muy exigente, cantantes que cantan y manipulan marionetas al mismo tiempo, un cuerpo de danza y la iluminación”, explicó el director.

Además, Diana Sofía Duque, integrante de la Filarmónica Joven de Colombia y líder en la sección de cuerdas, señaló que la preparación requiere ensamblar en muy pocos días a jóvenes músicos que residen en distintas ciudades de Colombia, Estados Unidos y Europa.

“Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar con teatro, danza y artes escénicas, pero somos muy conscientes de la responsabilidad que cada músico tiene. El reto es llegar a una residencia con las partes preparadas y ensamblar en tan corto tiempo un conjunto tan grande, añadiéndole la complejidad de tocar de memoria y moverse en escena”, expresó Duque.

El maestro español Darío Tamayo asume el reto poco habitual de dirigir a la orquesta mientras ejecuta simultáneamente el clavecín en 'El retablo de Maese Pedro', de Manuel de Falla. (Andrés Patiño/Cortesía)

Gestión cultural y hermanamiento en Costa Rica

La llegada de esta producción a San José es resultado de la articulación entre la IV Temporada Española de Conciertos, impulsada por la Embajada de España, el Centro Cultural de España (AECID), el ciclo ¡Pura Clásica! de la Vicerrectoría de Acción Social de la UCR e iniciativas ideadas y dirigidas por el gestor Calio Alonso, presidente de la asociación Costa Rica en Armonía.

Para Alonso, este cierre de temporada representa un encuentro de doble vía donde el intercambio beneficia tanto a los artistas visitantes como al público nacional.

“Los artistas que nos visitan de otras latitudes se despiden con el corazón lleno de lo que reciben de Costa Rica y de nuestros compañeros gestores y artistas. Es un proyecto de hermanamiento y de acción social en donde todo el público es bienvenido. Llegar a un sitio y saber que vas a escuchar a una gran orquesta, pero sin saber cómo va a convivir con bailarines y títeres, te permite sorprenderte”, manifestó Alonso.

La producción reúne además un elenco multicultural integrado por el barítono costarricense Marcelo Páez y los cantantes austriacos Günter Haumer y Francisco Haumer en las voces de El retablo de Maese Pedro; los pianistas Mariantonia Palacios (Venezuela) y Santiago Silva (Colombia); y los bailarines Alejandro Segura (Costa Rica) y Viola Peri (Italia).

Músicos colombianos de entre 18 y 24 años afinan los últimos detalles en el Aula Magna de la UCR previo a las cuatro funciones gratuitas de la Filarmónica Joven de Colombia en nuestro país. (Andrés Patiño/Cortesía)

Respaldo corporativo e inclusión social

La actividad cuenta con el patrocinio oficial de Banco Davivienda, entidad que impulsa tanto la formación de la Filarmónica Joven de Colombia desde su fundación como diversos programas de acción social en territorio costarricense.

Marco Agüero, gerente de Relaciones Públicas, destacó que el respaldo a este espectáculo responde a la visión corporativa de la entidad de promover la inclusión y ampliar el horizonte de oportunidades para la niñez y juventud.

“Nos motiva traer una ilusión a todos los chicos; por eso en el público del 16 y 17 están primero las funciones didácticas para que los estudiantes vean un futuro y se vean reflejados en jóvenes músicos que han convertido su talento en una profesión. Esto no tiene nada que ver con cuestiones financieras; es el ideal de querer construir una sociedad más próspera e incluyente a través del arte y la música”, señaló el vocero de la entidad.