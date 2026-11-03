Elías Alvarado celebra especial momento junto a su esposa y comparte románticas fotografías

El periodista costarricense Elías Alvarado compartió con sus seguidores una fecha especial en su vida personal: su aniversario número 13 de matrimonio. El comunicador aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje a su esposa, Tania Mata, con quien ha construido una familia y tiene un hijo llamado Saúl.
A través de sus redes sociales, Alvarado publicó varias fotografías junto a su pareja, algunas de ellas en las que se observa a su esposa con un ramo de flores y otras en las que ambos aparecen juntos, en momentos que recuerdan su relación.
Junto a las imágenes, el periodista hizo un repaso por los años que han compartido y recordó una de las decisiones que marcaron el comienzo de su vida matrimonial: mudarse a Estados Unidos apenas un mes después de casarse.
“¡13 años de casados! Cuántas cosas hemos vivido desde que comenzamos este viaje. Apenas un mes después de casarnos, nos vinimos a vivir juntos a Estados Unidos, con muchos sueños por delante. Gracias a Dios por todo lo que hemos construido y por tantos momentos bonitos. ¡Feliz aniversario, mi amor! Y que vengan muchos años más juntos”, escribió.