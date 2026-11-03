Elías Alvarado celebra especial momento junto a su esposa y comparte románticas fotografías

El periodista costarricense Elías Alvarado compartió con sus seguidores una fecha especial en su vida personal: su aniversario número 13 de matrimonio. El comunicador aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje a su esposa, Tania Mata, con quien ha construido una familia y tiene un hijo llamado Saúl.

A través de sus redes sociales, Alvarado publicó varias fotografías junto a su pareja, algunas de ellas en las que se observa a su esposa con un ramo de flores y otras en las que ambos aparecen juntos, en momentos que recuerdan su relación.

Elías Alvarado y su esposa Tania Mata tienen más de 15 años juntos. (Instagram)

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