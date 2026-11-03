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Elías Alvarado celebra especial momento junto a su esposa y comparte románticas fotografías

El periodista recordó la decisión que cambió su vida y la de su esposa

Elías Alvarado
Elías Alvarado celebró su aniversario número 13 de matrimonio con un sentido mensaje para su esposa. Instagram
Fiorella Montoya

El periodista costarricense Elías Alvarado compartió con sus seguidores una fecha especial en su vida personal: su aniversario número 13 de matrimonio. El comunicador aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje a su esposa, Tania Mata, con quien ha construido una familia y tiene un hijo llamado Saúl.

A través de sus redes sociales, Alvarado publicó varias fotografías junto a su pareja, algunas de ellas en las que se observa a su esposa con un ramo de flores y otras en las que ambos aparecen juntos, en momentos que recuerdan su relación.

Elías Alvarado y su esposa Tania Mata.
Elías Alvarado y su esposa Tania Mata tienen más de 15 años juntos. (Instagram)