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El poeta costarricense que convirtió el silencio y la neurodivergencia en un pasaporte a Nueva York

Pablo Apestegui Arroyo conversó con ‘La Nación’ sobre su admisión en la 11.ª Generación de Nuevas Miradas, ciclo formativo para poetas jóvenes que se desarrolló en la Gran Manzana

José Pablo Apestegui Arroyo, vecino de Escazú de 28 años, fue seleccionado para integrar la 11.ª Generación de Nuevas Miradas de Plataforma PLACA.
José Pablo Apestegui Arroyo, vecino de Escazú de 28 años, fue seleccionado para integrar la 11.ª Generación de Nuevas Miradas de Plataforma PLACA. Cortesía
Valeria Yuliana Arce Orozco

Hay caminos creativos que no nacen en los talleres literarios ni bajo la luz de una vocación planificada, así es la historia de José Pablo Apestegui Arroyo, un joven autor costarricense que envió tres de sus poemas a una convocatoria internacional tras el consejo de un amigo escritor.

La respuesta llegó una semana después: fue seleccionado para integrar el ciclo 11.ª Generación de Nuevas Miradas, una plataforma de poesía joven impulsada por la organización Plataforma PLACA, un proyecto independiente, autogestionado y migrante de gestión cultural.

“Si le soy sincero, lo hice por un mero ‘a ver qué pasa’, uno siempre ve lo de uno y dice que es muy bonito, pero cuando lo contrasta con la realidad, piensa que tal vez tiene falencias. Cuando me llegó la notificación estaba impresionado, reconocido y aprobado. Fue una sensación muy bonita”, comentó.