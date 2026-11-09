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Viva

El desgarrador adiós de la esposa de Charles F. Porter, actor de ‘Dr. House’, tras su muerte

El intérprete falleció a los 47 años después de batallar durante 17 años contra el linfoma de Hodgkin

Charles F. Porter
El actor Charles F. Porter y su esposa Candice Tab-Porter estuvieron casados durante 18 años. Instagram

Jessica Rojas Ch. y El Universal/GDA/México