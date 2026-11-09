El desgarrador adiós de la esposa de Charles F. Porter, actor de ‘Dr. House’, tras su muerte

Los seguidores de series de televisión como Dr. House y Bones han lamentado en los últimos días la muerte del actor Charles F. Porter, quien falleció a los 47 años tras luchar durante 17 años contra el linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático.

Según compartió su esposa, Candice Tab-Porter, el intérprete falleció en su casa de Calabasas, en el condado de Los Ángeles, acompañado por ella, su cuñada y su mejor amigo y excompañero de equipo en Duke, William L. Hill.

Candice publicó en redes sociales un desgarrador mensaje de despedida a su esposo, con quien estuvo casada durante 18 años. La publicación provocó reacciones de seguidores y también de figuras conocidas que mostraron sus condolencias, entre ellas Kim Kardashian.

El actor Charles F. Porter falleció en su hogar, acompañado por su esposa y por seres queridos. (Instagram)

Expresó que su marido le enseñó a vivir el presente y a apreciar la belleza que la vida ofrece. Comentó que él vivió con integridad y que nunca se quejó de su enfermedad. “Siempre decía que era parte del camino y trataba de ver el lado positivo”, escribió.

Manifestó que las hijas de ambos fueron criadas por quien fue “un verdadero héroe” y que, pese a que su vida en familia fue corta, el amor de padre siempre estará presente para las niñas.

Confesó que se amaban profundamente y que juntos vivieron muchos momentos hermosos.

“Gracias, Charles Porter, por ser el mejor hombre que he conocido, el protector de nuestra familia, por amarnos a mí y a las niñas con tanta intensidad, y por darnos una vida llena de más amor, risas y hermosos recuerdos de los que jamás hubiera imaginado. Fue y siempre será el mayor privilegio de mi vida haber sido tu esposa”, escribió.

Al cierre del mensaje, Candice afirmó que lo amará por siempre.

El actor y productor Charles F. Porter participó en películas como Celtic Pride (1996), Johnny Was (2006) y Peppermint, además de protagonizar Wendell Scott: A Race Story (2011), donde interpretó al pionero piloto afroamericano de NASCAR.

En televisión tuvo apariciones en exitosas series como Dr. House, Sin rastro, Bones y The Parkers; también fundó Black Bench Productions, compañía independiente con la que impulsó películas centradas en la fe, la familia y la redención, entre ellas A Miracle Before Christmas (2022), Christmas Angel (2023) y Finding Faith (2025).