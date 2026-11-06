‘El Chinamo’ alerta sobre falsas oportunidades para participar en el programa

La producción de El Chinamo hizo una importante advertencia a quienes siguen el programa, ante la circulación de posibles estafas que utilizan el nombre del espacio televisivo para contactar a las personas.

A través de sus redes sociales oficiales, el equipo del programa de Teletica aclaró que actualmente no realiza ningún tipo de casting y pidió a sus seguidores estar atentos para no caer en engaños.

“Queremos recordarles que en este momento no estamos realizando ningún tipo de casting para El Chinamo”, publicó la producción en un mensaje en el que también explicó cuáles son los medios oficiales para informarse sobre sus actividades.

Según la aclaración, todos los concursos, dinámicas y convocatorias relacionados con el espacio se anuncian exclusivamente mediante las redes sociales oficiales del programa y los canales de Teletica.

Además, el equipo pidió a las personas no compartir información personal ni confiar en mensajes provenientes de cuentas que no estén verificadas como oficiales.

“¡No caigan en estafas!”, insistió la producción al final de su mensaje.