AñadirLa Nacióncomo fuente preferida en

Viva

‘El Cascanueces’ vuelve a Costa Rica para encantar con su magia: aquí le damos toda la información

Este viernes 30 de octubre comienza la venta de entradas para la obra clásica navideña

El Cascanueces
'El Cascanueces' es una de las obras más tradicionales de la temporada navideña que año con año engalana la época en Costa Rica. Cortesía
Jessica Rojas Ch.

El Cascanueces regresa a Costa Rica para inaugurar oficialmente la Navidad 2026 en Costa Rica.

La puesta en escena, musicalizada con las inmortales partituras del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski, engalanará el teatro Melico Salazar del viernes 4 al domingo 13 de diciembre.

Convertida en una de las citas familiares más arraigadas en el país durante las últimas dos décadas, la obra acumula un sólido recorrido en la cartelera nacional con más de 190 funciones y 180.000 espectadores, explicó Interamericana de Producciones, encargada del montaje.