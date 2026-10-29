‘El Cascanueces’ vuelve a Costa Rica para encantar con su magia: aquí le damos toda la información

Convertida en una de las citas familiares más arraigadas en el país durante las últimas dos décadas, la obra acumula un sólido recorrido en la cartelera nacional con más de 190 funciones y 180.000 espectadores, explicó Interamericana de Producciones, encargada del montaje.
La venta de boletos comenzará este viernes 30 de octubre a través de eticket.cr. Las compras se habilitarán de la siguiente forma:
Preventa para clientes de American Express: 30 y 31 de octubre.
Tarjetahabientes de BAC: 1. ° y 2 de noviembre.
Venta libre: a partir del 3 de noviembre.
Los precios y localidades son:
Luneta central: ¢47.000.
Luneta lateral y palcos de primer piso: ¢39.800.
Balcón de segundo piso: ¢39.800.
Palcos de segundo piso: ¢29.800.
Balcón de tercer piso: ¢26.800.
Palcos de tercer piso: ¢24.200.
Galería de cuarto piso: ¢19.800.
La organización confirmó que se habilitarán paquetes familiares con tarifa diferenciada para grupos de tres personas o más, en los cuales el público podrá ahorrar hasta ¢9.000 en el costo total de la compra según la localidad seleccionada.
Las fechas y horarios de las funciones son:
Viernes 4 a las 7 p. m.
Sábado 5 a las 2 p. m. y a las 7 p. m.
Domingo 6 a las 12 m. y 5 p. m.
Miércoles 9, jueves 10 y viernes 11 a las 7 p. m.
Sábado 12 a las 12 m.
Domingo 13 de diciembre a las 12 m. y 5 p. m.
De acuerdo con la producción, el montaje mantiene viva la esencia de la obra adaptada del cuento El Cascanueces y el rey de los ratones, de E. T. A. Hoffmann.
“El Cascanueces es el espectáculo que abre la época de Navidad y que une a generaciones en una bellísima y mágica tradición”, destacó la organización, al invitar al público a vivir una experiencia donde la música, la danza y el vestuario transportan a la audiencia a un viaje único de fantasía y muchas sorpresas.