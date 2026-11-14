El cantante Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela ponen fin a su relación de más de un año

El cantante estadounidense Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela concluyeron su relación sentimental tras poco más de un año juntos, confirmó una fuente con conocimiento del caso a la revista Us.
Los medios TMZ y People también reportaron que una fuente les confirmó la ruptura.
El vínculo entre ambos había iniciado con rumores en noviembre de 2025 y se oficializó en abril de 2026 en la red social Instagram, de acuerdo con el portal de entretenimiento TMZ.
El distanciamiento ocurrió luego de que la pareja viajó junta durante el verano y la agenda profesional del artista se intensificó. “Las cosas empezaron a cambiar a medida que Joe se ocupaba más con sus compromisos de trabajo y pasaban más tiempo separados”, declaró el informante a Us.
Según US, las especulaciones sobre la ruptura surgieron inicialmente entre los seguidores de ambos después de que Gabriela republicó un video en TikTok con la frase: “Pensé que vi amor en tus ojos, pero era solo un reflejo del mío”.
Joe Jonas estuvo casado con la actriz Sophie Turner. La pareja se divorció en 2024.
Previo a la relación con Gabriela, en mayo de 2025, el cantante habló durante una transmisión en vivo en TalkShopLive reseñada por la revista People sobre sus temores respecto a volver a tener citas tras su divorcio de Turner. En esa intervención, explicó que su canción Only Love nació del comentario de una persona con la que salió en esa época. A él le resultaba aterrador volver a salir con alguien y ella le dijo que era “only love (solo amor).