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El cantante Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela ponen fin a su relación de más de un año

Una fuente confirmó a la revista Us que los compromisos laborales del cantante y la distancia provocaron el distanciamiento de la pareja

El cantante Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela concluyeron su noviazgo de poco más de un año debido a sus agendas laborales y estilos de vida.
El cantante Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela concluyeron su noviazgo de poco más de un año debido a sus agendas laborales y estilos de vida. Video Joe Jonas / Video TatsGab
Marianela Arias Vilchez