El cantante Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela ponen fin a su relación de más de un año

El cantante estadounidense Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela concluyeron su relación sentimental tras poco más de un año juntos, confirmó una fuente con conocimiento del caso a la revista Us.

Los medios TMZ y People también reportaron que una fuente les confirmó la ruptura.

El vínculo entre ambos había iniciado con rumores en noviembre de 2025 y se oficializó en abril de 2026 en la red social Instagram, de acuerdo con el portal de entretenimiento TMZ.

Joe Jonas estuvo casado con la actriz Sophie Turner. (Video Joe Jonas/Captura de pantalla Instagram)

El distanciamiento ocurrió luego de que la pareja viajó junta durante el verano y la agenda profesional del artista se intensificó. “Las cosas empezaron a cambiar a medida que Joe se ocupaba más con sus compromisos de trabajo y pasaban más tiempo separados”, declaró el informante a Us.

Según US, las especulaciones sobre la ruptura surgieron inicialmente entre los seguidores de ambos después de que Gabriela republicó un video en TikTok con la frase: “Pensé que vi amor en tus ojos, pero era solo un reflejo del mío”.

Joe Jonas estuvo casado con la actriz Sophie Turner. La pareja se divorció en 2024.

Previo a la relación con Gabriela, en mayo de 2025, el cantante habló durante una transmisión en vivo en TalkShopLive reseñada por la revista People sobre sus temores respecto a volver a tener citas tras su divorcio de Turner. En esa intervención, explicó que su canción Only Love nació del comentario de una persona con la que salió en esa época. A él le resultaba aterrador volver a salir con alguien y ella le dijo que era “only love (solo amor).