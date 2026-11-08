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¡El ‘Bosque prestado’ se queda en la Plaza de la Cultura! Conozca qué pasará en el centro de San José

Museos del Banco Central confirmaron que se podrá seguir disfrutando de la arboleda en la explanada capitalina

Bosque prestado, instalación de naturaleza efímera
La Municipalidad de San José, la CNFL y Vivero La Bonita mantendrán su apoyo técnico al espacio verde de los Museos del Banco Central. Rafael Pacheco Granados
Valeria Yuliana Arce Orozco