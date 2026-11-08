¡El ‘Bosque prestado’ se queda en la Plaza de la Cultura! Conozca qué pasará en el centro de San José

El oasis verde que transformó la explanada de concreto en el centro de San José continuará abierto al público, pues mediante el Facebook oficial de Museos del Banco Central (MBCCR) se confirmó que la exhibición Bosque prestado, instalada en la Plaza de la Cultura, extenderá su estadía.

Sin embargo, es importante destacar que entrará de inmediato en un proceso técnico de transición enfocado en la salud y el mantenimiento de la vegetación.

Especialistas en arborización urbana determinarán qué plantas permanecen en la estructura y cuáles deben ser sustituidas. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

La iniciativa, concebida originalmente como una intervención temporal para reconectar a los transeúntes josefinos con la flora y la biodiversidad en la época lluviosa, mantendrá la idea para el disfrute ciudadano mientras un equipo de profesionales ajusta las condiciones del entorno.

“El Bosque prestado se queda pero entrará en una etapa de transición para el cuido de las plantas. En el Museo te seguiremos recibiendo con este espacio verde, así que vení a disfrutarlo”, comunicó la entidad cultural a través de sus canales digitales oficiales.

De acuerdo con la información divulgada por la institución, la permanencia de la arboleda requerirá una revisión fitosanitaria y técnica detallada en el sitio.

“El equipo de especialistas en arborización urbana que nos ha acompañado ha estado valorando cómo las plantas se han adaptado a este espacio para decidir cuáles plantas pueden quedarse y cuáles deben sustituirse”, precisó el anuncio.

El desarrollo y prolongación de este pulmón urbano en la Plaza de la Cultura cuenta con el respaldo conjunto de la Municipalidad de San José, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la empresa Vivero La Bonita.