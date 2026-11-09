Editorial Costa Rica declara desierto un nuevo concurso literario: ¿cuáles son las razones?

La Editorial Costa Rica (ECR) confirmó que la edición 2026 del Certamen Joven Creación (para menores de 35 años) fue declarada desierta, luego de que el tribunal calificador determinara que ninguna de las obras participantes “alcanzó el nivel de calidad indispensable para adjudicarse el galardón”.

La resolución adoptada fue de carácter unánime por parte del tribunal integrado por los escritores costarricenses Guillermo Barquero, Walter Torres y Catalina Murillo.

El dictamen emitido por los jueces se produjo el 22 de agosto de 2026 y, el fallo fue conocido y ratificado en firme por el Consejo Directivo de la Editorial Costa Rica en su sesión del 7 de setiembre de 2026.

El trámite administrativo culminó con el anuncio público el 30 de octubre a través del portal y las plataformas institucionales.

Para clarificar el panorama de las convocatorias recientes convocadas por la institución (no exclusivamente del Certamen Joven Creación), el registro oficial de la Editorial Costa Rica permite distinguir la periodicidad y los fallos emitidos tanto en su certamen principal como en el concurso destinado a autores emergentes:

Certamen Ediciones recientes y resultados Premio Editorial Costa Rica • 2023: Declarado desierto en novela.

• 2025: Declarado desierto en ensayo. Certamen Joven Creación • 2020: Declarado desierto.

• 2022: Ganador: Diego Quintero Martins (La parte más carnosa de una luciérnaga).

• 2024: Ganador: Walter Torres Rodríguez (Todas las ballenas mueren ahogadas).

• 2026: Declarado desierto por unanimidad.

Los criterios del fallo

En la fundamentación de su resolución, el jurado evaluador expuso que “el análisis de los manuscritos postulados abarcó la totalidad de los componentes formales, estéticos y temáticos que conforman una pieza literaria”.

De acuerdo con lo establecido textualmente en el dictamen, los evaluadores tomaron en cuenta “todos los aspectos posibles, tales como estructura, el manejo y la riqueza del lenguaje, la conceptualización y el desarrollo de los personajes, la verosimilitud, el ritmo, la relevancia de los temas abordados y la tensión narrativa”.

Al valorar este conjunto de variables, los tres integrantes del tribunal coincidieron en que los originales presentados exhibían “carencias técnicas” que impedían catalogarlos como propuestas acabadas o merecedoras de la distinción institucional.

Consultada por La Nación sobre el alcance de estos señalamientos y sobre qué parámetros técnicos determinan institucionalmente que un texto “no alcance el nivel de calidad”, la gestora de comunicación de la Editorial Costa Rica, Mariamalia Blanco Baltodano, desglosó el criterio estético y editorial que rige para este tipo de certámenes nacionales.

“La calidad literaria no depende de un único elemento, sino de la forma en que los distintos recursos narrativos, estilísticos y conceptuales se articulan para construir una propuesta sólida que resulte coherente y original”, manifestó Blanco.

La vocera de la editorial estatal explicó que, con frecuencia, en la lectura de manuscritos se aprecian momentos o pasajes destacados que, no obstante, no logran sostener de manera consistente el artefacto narrativo completo.

El último ganador del premio Joven Creación fue Walter Torres, en el 2024. (Rafael Pacheco Granados)

“Una obra puede presentar elementos valiosos o interesantes sin que estos necesariamente se traduzcan en una propuesta literaria bien lograda en su conjunto. En este sentido, la valoración del jurado responde a un análisis integral de las obras y de sus elementos literarios”, agregó la funcionaria.

Blanco indicó que el fallo no busca desacreditar la labor de los participantes, sino preservar la rigurosidad inherente al catálogo de la Editorial Costa Rica y al historial de sus certámenes.

“La Editorial Costa Rica reconoce el esfuerzo creativo de todas las personas que participaron en este certamen, y reafirma su compromiso con el estímulo de la creación literaria y el reconocimiento de obras de calidad”, señaló.

Asimismo, la comunicadora enfatizó que una declaratoria de este tipo debe asumirse desde una perspectiva pedagógica y formativa para los escritores emergentes del país, entendiendo el quehacer literario como un camino de perfeccionamiento continuo.

“Un certamen que se declara desierto es una motivación para seguir leyendo y escribiendo, y una invitación a entender la escritura como un proceso de aprendizaje constante”, agregó la portavoz.

Estas son algunas obras literarias clásicas impresas por la Editorial Costa Rica. (Fotocomposición: Archivo LN /Fotocomposición: Archivo LN)

Sobre el Certamen Joven Creación

El Certamen Joven Creación representa uno de los certámenes literarios de mayor arraigo en el ámbito cultural nacional y su objetivo es estimular de forma activa la creación literaria en personas jóvenes escritoras del país y propiciar formalmente la aparición, consolidación o visibilidad de nuevos talentos literarios dentro del circuito editorial.

Para participar, las bases estipulan condiciones específicas dirigidas estrictamente a autores que inician su trayectoria:

Rango de edad: Los participantes deben tener entre quince y treinta y cinco años al momento de formalizarse la convocatoria pública.

Los participantes deben tener entre quince y treinta y cinco años al momento de formalizarse la convocatoria pública. Historial de publicaciones: Se exige que las personas participantes no cuenten con más de dos obras publicadas con anterioridad, con el fin de priorizar el espacio para creadores noveles.

Se exige que las personas participantes no cuenten con más de dos obras publicadas con anterioridad, con el fin de priorizar el espacio para creadores noveles. Restricciones: No pueden concursar quienes hayan resultado ganadores de este premio en ediciones precedentes.

No pueden concursar quienes hayan resultado ganadores de este premio en ediciones precedentes. Modalidad y géneros: El premio se otorga de forma bienal y alterna el género literario en cada convocatoria (abarcando expresiones como el relato, microcuento, obras de teatro breves, monólogos, crónica, ensayo, entre otras variantes).

El premio se otorga de forma bienal y alterna el género literario en cada convocatoria (abarcando expresiones como el relato, microcuento, obras de teatro breves, monólogos, crónica, ensayo, entre otras variantes). Formatos de presentación: La convocatoria contempla tanto la modalidad de obra de un solo autor como el formato de antología; en este último escenario, se acepta únicamente una obra por participante, cuya extensión debe oscilar entre las 3 y las 10 páginas de extensión.

El reconocimiento para quien resulte seleccionado contempla un conjunto de estímulos de índole formativa, económica y patrimonial. Para este año, estos fueron los reconocimientos que se habían establecido:

Una dotación económica en efectivo fijada en setecientos cincuenta mil colones (₡750.000). Una estatuilla conmemorativa y un pergamino de reconocimiento oficial emitido por la institución. La publicación integral de la obra ganadora en formato impreso y formato digital (libro electrónico) bajo el sello editorial y las redes de distribución de la Editorial Costa Rica. El pago correspondiente y formal de los derechos de autor respectivos derivados de la edición y comercialización de los ejemplares.

Tras haberse declarado desierta la edición 2026, el certamen abrirá su próxima convocatoria oficial en el año 2028, conforme a las fechas, géneros y lineamientos que determine oportunamente el Consejo Directivo de la Editorial Costa Rica