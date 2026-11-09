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Editorial Costa Rica declara desierto un nuevo concurso literario: ¿cuáles son las razones?

Esta misma convocatoria tampoco tuvo ganador en 2020. Lo mismo sucedió en la categoría de novela en 2023 y ensayo en 2025. ¿A qué se debe?

Feria Internacional del Libro de Costa Rica
La Editorial Costa Rica establece concursos literarios anuales en distintos géneros literarios y categorías. Rafael Pacheco Granados
Valeria Yuliana Arce Orozco