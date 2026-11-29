Axel Quesada, director de la Banda Comunal de Palmar Norte, falleció en un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo 29 de noviembre, cuando regresaba de una presentación musical en Sabalito de Coto Brus, Puntarenas, según confirmó su padre, Oldemar Quesada, mediante una publicación en redes sociales.

Además, la sede de Osa de la Universidad Estatal a Distancia también emitió un comunicando lamentando la noticia.

El progenitor del músico expresó su dolor por la pérdida de su hijo, a quien describió como alguien que entregó su alma, corazón y, literalmente, su vida por la agrupación comunal.

“Con el corazón destrozado, ya sin lágrimas, con un nudo en la garganta debo aceptar los designios de mi Dios”, escribió Oldemar Quesada en su mensaje.

De acuerdo con su publicación, el accidente también cobró la vida de Vanessa Sevilla, quien era integrante de la banda y suegra de Axel Quesada. Además, la novia del músico, Allison, y el padrastro de ella se encuentran luchando por sus vidas, indicó el padre.

La Cruz Roja Costarricense reportó la atención de una colisión entre dos vehículos livianos a la 1:12 a. m. en Potrero Grande, Buenos Aires de Puntarenas. En el sitio, los socorristas abordaron a las cuatro personas. Cuerpo de Bomberos reportó que el vehículo en el que viajaban las víctimas chocó contra un poste.

Axel Quesada, director de banda comunal de Palmar Norte, Osa, era muy querido en la institución. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

“Mi hijo, el maestro Axel Quesada, director de la Banda Comunal de Palmar Norte, dio alma, corazón y literalmente la vida por esta banda”, escribió.

El padre también compartió una fotografía tomada el sábado en Sabalito de Coto Brus, durante la presentación musical.

“Nunca pensé que esta fuera su última presentación. Hoy, con el corazón destrozado, veo esta foto, tomada ayer en Sabalito”, expresó.

El padre de Axel compartió esta foto de la última presentación del director. (Oldemar Fernández/Oldemar Fernández)

Oldemar Quesada agradeció las muestras de apoyo y solidaridad recibidas tras la tragedia. “No tengo palabras para contar lo que siento. Pero sí mucho amor por mi hijo. Agradezco infinitamente todas las muestras de apoyo y solidaridad. Dios les bendiga enormemente”, escribió.