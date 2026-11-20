El Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ) reveló varios detalles sobre el Desfile del Día Nacional del Caballista, que se realizará en San José el 26 de diciembre.

Según la información, la actividad equina iniciará a las 12 mediodía. El recorrido empezará en Plaza Víquez y pasará por calle 11, avenida segunda y paseo Colón para llegar hasta las inmediaciones del Parque Metropolitano La Sabana.

El cierre del evento será con un concierto protagonizado por Elena Umaña y un mariachi, a las 4 p. m.

Las personas interesadas en asistir pueden conseguir sus entradas en el siguiente enlace, que está disponible en las redes sociales del ministerio: https://showare.queue-it.net/?c=showare&e=tscr4&t=https%3A%2F%2Fticketshow%2Ecr%2F%2FDefault%2Easp%3F.

Más actividades navideñas

Además del tope para celebrar a los caballistas, el MCJ también anunció otras actividades en el marco de la Navidad.

El Desfile de Boyeros será el domingo 29 de noviembre en La Sabana. (Cortesía MCJ)

Este viernes 20 de noviembre inician las Posadas de Luz, que iluminarán espacios patrimoniales en San José como el Cenac, el Centro de Cine, Patrimonio Cultural y el Taller Nacional de Teatro.

El sábado 28 de noviembre, a partir de las 2 p. m., La Sabana recibirá el tradicional sesteo, un espacio para compartir con las personas boyeras, conocer sus carretas y acercarse a los saberes que mantienen viva esta expresión cultural.

La jornada incluirá música, bailes folclóricos, cimarronas y un concierto de la Banda Nacional de Guanacaste.

A inicios de diciembre, más de 200 emprendedores participarán en la feria Hecho Aquí, que será en la Antigua Aduana. (Cortesía MCJ)

El domingo 29 de noviembre, desde las 10 a. m., será el Desfile de Boyeros, que llenará los alrededores del parque metropolitano de color, música y tradición.

Para el martes 1.° de diciembre, en la conmemoración de la Abolición del Ejército, la plaza de la Democracia se llenará de música con el concierto Costa Rica Canta, a partir de las 7 p. m., con la participación de la Orquesta Sinfónica Juvenil, Los Hicsos, Gaviota, Xiomara Ramírez, Marfil y Vía Libre. Antes, a las 5:30 p. m., se podrá disfrutar de un pasacalles que inicia en la avenida central.

El fin de semana del 4, 5 y 6 de diciembre se dispondrá la feria Hecho Aquí en la Antigua Aduana, donde 260 emprendimientos culturales y creativos de distintas regiones del país ofrecerán sus productos.