¿De qué murió Patrick Stewart, reconocido actor de ‘X-Men’ y ‘Star Trek’?

El reconocido actor británico Patrick Stewart, recordado por interpretar al profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, murió a los 86 años, el miércoles 28 de octubre, en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos.

La muerte del artista estuvo relacionada con las complicaciones de salud que enfrentaba por la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

De acuerdo con la información compartida por su portavoz, Kelly Bush Novak, el actor atravesó una “breve y conmovedora lucha” contra ambas enfermedades, acompañado por sus seres queridos.

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