¿De qué murió Patrick Stewart, reconocido actor de ‘X-Men’ y ‘Star Trek’?

El reconocido actor británico Patrick Stewart, recordado por interpretar al profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica X-Men y al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek, murió a los 86 años, el miércoles 28 de octubre, en su casa de Los Ángeles, Estados Unidos.
La muerte del artista estuvo relacionada con las complicaciones de salud que enfrentaba por la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, según confirmó su familia mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.
De acuerdo con la información compartida por su portavoz, Kelly Bush Novak, el actor atravesó una “breve y conmovedora lucha” contra ambas enfermedades, acompañado por sus seres queridos.
“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart ayer en su casa de Los Ángeles, al cuidado amoroso de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor viaje con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy. Estuvo rodeado del cálido abrazo de familiares y amigos, con música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y el tipo de emoción profunda que solo él podía inspirar después de una vida de devoción a todos nosotros”, expresó la familia.
Además, solicitaron que quienes deseen rendirle homenaje eviten enviar flores a su funeral y, en su lugar, realicen donaciones conmemorativas a dos organizaciones dedicadas a la investigación del Alzheimer y al acompañamiento de cuidadores: Johns Hopkins Alzheimer’s Disease Research Center Fund y Alzheimer’s Foundation of America Caregiver Resources.