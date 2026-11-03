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De lo vivencial a visibilizar realidades ajenas: el viaje cinematográfico de Maricarmen Merino

Tras protagonizar ‘Abril’, la cineasta costarricense reflexionó con ‘La Nación’ el cierre del ciclo confesional que representó su documental ‘Matryoshka’ y el giro de su lente hacia una comunidad de refugiados acogida en Monteverde

La cineasta costarricense ha dedicado más de doce años a explorar la intimidad y la memoria familiar a través del cine documental.
La costarricense Maricarmen Merino ha dedicado más de 12 años a explorar la intimidad y la memoria familiar a través del cine documental. Cortesía
Valeria Yuliana Arce Orozco

A pesar de haber sido el rostro protagónico de Abril, la película de Hernán Jiménez que convocó a los ticos a las salas de cine del país, Maricarmen Merino ha transitado por el montaje, el sonido y la dirección de documentales autorreferenciales.

Mucho antes de ponerse al frente de la cámara en Abril (2026), la artista construyó una sólida trayectoria como directora.

Su firma detrás del lente comenzó a trazarse con cortometrajes como El mar (2009) y Bella (2014), consolidándose más tarde con el documental ¿Dónde estás? (2018), obras en las que exploró una mirada íntima y sensible que sentó las bases de su identidad cinematográfica.