De exposiciones a un viaje por el universo: así será la próxima edición del Art City Tour

El arte, la música, el teatro y las exposiciones volverán a tomar distintos espacios de San José con una nueva edición del Art City Tour, que prepara una noche de recorridos gratuitos para despedir el 2026.

La actividad se realizará el viernes 20 de noviembre, de 5 a 8:30 p. m., bajo el nombre Noche en blanco. En esta ocasión, el público podrá visitar 15 espacios culturales distribuidos en tres circuitos: Ruta Redescubrí San José, Ruta Grupo INS y Ruta Escalante.

La programación incluirá conciertos, videojuegos, charlas, poesía, visitas guiadas y exposiciones. Para participar no será necesario pagar entrada, pero sí completar un registro previo, ya que la organización habilitará 3.000 cupos.

Las inscripciones estarán disponibles a partir del domingo 15 de noviembre, al mediodía, en el sitio web oficial del Art City Tour. Cada persona deberá contar con un código de acceso para ingresar a los espacios y utilizar las busetas que trasladarán a los visitantes entre los circuitos. Los menores de edad también deberán registrarse.

Art City Tour cuenta con busetas para trasladar a quienes participen de la actividad. (Art City Tour/Cortesía)

¿Qué podrá encontrar en esta edición?

Entre las actividades anunciadas destaca la programación del Museo del Jade, donde el pianista Henry del Toro ofrecerá un concierto en el auditorio. Además, los visitantes podrán conocer la exposición Tierra de dioses, chorotegas y nicaros, dedicada al legado cultural, religioso y artístico de estos pueblos mesoamericanos.

Otra de las propuestas estará en el Edificio Trifami, que presentará Cuadrante 0: antes y después, una exposición colectiva de Fabián Monge, Vinicio Jiménez y Carlos Carmiol. La muestra reúne documentos, vestigios y piezas históricas con propuestas de artistas contemporáneos para explorar la memoria del centro josefino.

Por su parte, el Centro Cultural San José ofrecerá una experiencia diferente con La piel del cielo: el cosmos desde dentro, una propuesta desarrollada junto con Aventura Planetario. Mediante un domo de 360 grados, el público podrá realizar un recorrido inmersivo por el universo.

La poesía también tendrá un espacio en el Centro Cultural de España. En el LAB se realizarán lecturas breves sobre masculinidades, como parte de la exposición MAP/LAB: laboratorio de masculinidades positivas. Participarán los poetas Alfredo Trejos, Juan Carlos Olivas y César Angulo.

La programación se extenderá a otros espacios como Galería Talentum, Lado V, Teor/ética, Amón Solar, la sala de arte de la Caja Costarricense de Seguro Social, Alianza Francesa, Casa Cultural Amón, Eñe, los Museos del Banco Central y Arte in Arrivo.

El público podrá recorrer 15 espacios culturales distribuidos en tres circuitos por San José. (Art City Tour/Cortesía)

Una de las novedades de esta edición será la participación de estudiantes, docentes y colaboradores de la academia INLesco, quienes facilitarán el acceso a la comunidad sorda mediante interpretación en cinco espacios: Museo del Jade, Museos del Banco Central, Alianza Francesa, Casa Cultural Amón y Eñe.

El Art City Tour es un proyecto de GAM Cultural que desde el 2009 promueve recorridos por la oferta cultural de la Gran Área Metropolitana. La iniciativa suma 81 ediciones presenciales y 154.922 visitantes beneficiados, según los datos de la organización.