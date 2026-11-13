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De exposiciones a un viaje por el universo: así será la próxima edición del Art City Tour

La última edición del 2026 se llevará a cabo el viernes 20 de noviembre, en San José

Por primera vez, cinco espacios contarán con facilidades de acceso para la comunidad sorda mediante interpretación en Lesco.
Por primera vez, cinco espacios contarán con facilidades de acceso para la comunidad sorda mediante interpretación en Lesco. Rafael Pacheco Granados
Fiorella Montoya